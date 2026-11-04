Les élections de mi-mandat américaines sont marquées par une victoire significative des démocrates, qui récupèrent à la fois la Chambre des représentants et le Sénat, fragilisant ainsi la position de Donald Trump. Ce changement de majorité au Congrès complique l'adoption des réformes souhaitées par le président dans la seconde moitié de son mandat.

Les élections de mi-mandat américaines ont tourné à l’avantage des démocrates. À l’issue du scrutin du mardi 3 novembre, le parti d’opposition a reconquis la Chambre des représentants et le Sénat, infligeant un sérieux revers à Donald Trump. Deux ans après son retour à la Maison-Blanche, le président républicain devra désormais composer avec un Congrès contrôlé par ses adversaires politiques pour la seconde moitié de son mandat.

La vague démocrate a dépassé les États traditionnellement disputés. Au Sénat, le parti a remporté plusieurs sièges jusqu’alors détenus par les républicains, notamment au Texas, dans l’Iowa, l’Ohio, le Kansas, le Maine, la Caroline du Nord et la Caroline du Sud. Des résultats particulièrement remarqués dans des territoires qui avaient largement soutenu Donald Trump lors de la présidentielle de 2024. À la Chambre des représentants, les démocrates ont également fait basculer plusieurs circonscriptions républicaines. Les élections des gouverneurs ont confirmé cette dynamique, avec notamment des victoires démocrates au Texas, en Géorgie, dans l’Ohio et dans l’Iowa.

Le pouvoir de Donald Trump désormais limité par le Congrès

Ce résultat modifie profondément les rapports de force à Washington. Avec une majorité démocrate dans les deux chambres, Donald Trump perd la possibilité de faire adopter ses principales réformes législatives en s’appuyant uniquement sur les élus républicains. Ses adversaires pourront également renforcer les enquêtes parlementaires sur l’action de son administration et peser davantage sur les négociations budgétaires. À la Chambre des représentants, le démocrate Hakeem Jeffries pourrait devenir le premier Afro-Américain à accéder à la présidence de cette institution, sous réserve du vote de ses collègues lors de l’installation du nouveau Congrès en janvier. Le président américain conservera néanmoins ses prérogatives exécutives, ainsi que la possibilité d’opposer son veto aux textes votés par les parlementaires.

La question du pouvoir d’achat a largement pesé sur le scrutin. Selon les enquêtes réalisées auprès des électeurs, le coût de la vie, les inquiétudes économiques, la guerre en Iran et les controverses entourant l’administration Trump ont contribué à la mobilisation contre les républicains. Le président américain refuse toutefois de voir dans ces résultats une condamnation personnelle. Dans un entretien accordé à Fox News, il a reconnu que les démocrates avaient mené une bonne campagne, tout en attribuant les défaites à ses candidats plutôt qu’à sa propre politique. Les résultats constituent néanmoins un changement politique majeur : après deux années de contrôle républicain sur Washington, Donald Trump entame la seconde moitié de son mandat avec une opposition parlementaire désormais en mesure de contrarier une grande partie de son programme.