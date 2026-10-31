Donald Trump invite Chris Ruddy, le patron de Newsmax, à bord d’Air Force One et le couvre d’éloges en plein meeting

Donald Trump invite Chris Ruddy, PDG de Newsmax, à bord d’Air Force One pour un déplacement en Floride, marquant ainsi leur proximité. Lors d'un meeting, Trump salue publiquement Ruddy et sa chaîne, tandis que des tensions demeurent avec d'autres médias comme CNN. Cette invitation survient à quelques jours des élections de mi-mandat.

Donald Trump a invité Chris Ruddy, le PDG de la chaîne américaine Newsmax, à voyager à bord d’Air Force One ce vendredi, à l’occasion de son déplacement en Floride. Le dirigeant du groupe audiovisuel a publié une photographie de lui installé dans l’avion présidentiel. Quelques heures plus tard, Donald Trump l’a personnellement salué devant ses partisans, multipliant les compliments à son égard et à l’égard de sa chaîne de télévision.

Chris Ruddy invité dans l’avion présidentiel

Donald Trump a convié Chris Ruddy à bord d’Air Force One pour son déplacement à Daytona Beach, en Floride, où il a participé à un rassemblement politique à quelques jours des élections américaines de mi-mandat du 3 novembre.

Newsmax a annoncé cette invitation sur son compte Instagram, accompagnée d’une photographie montrant son PDG assis dans un fauteuil en cuir beige, à l’intérieur de l’appareil présidentiel. Derrière lui, un coussin porte le sceau présidentiel américain et l’inscription « Air Force One ».

La publication précise : « Le président Trump invite le PDG de Newsmax, Chris Ruddy, à bord d’Air Force One pour son déplacement en Floride vendredi soir ! »

L’avion présidentiel a décollé de la base militaire d’Andrews, près de Washington, à 17h01, heure locale, avant d’atterrir à Daytona Beach à 18h35. Durant le vol, Chris Ruddy s’est également rendu dans l’espace réservé aux journalistes. Il a notamment évoqué le travail de Newsmax consacré aux opérations d’évacuation et d’acheminement de l’aide en Ukraine.

« Il est définitivement MAGA. Nous l’aimons ! » Trump couvre Chris Ruddy d’éloges

Le déplacement a été marqué par une autre démonstration de proximité entre Donald Trump et Chris Ruddy. Lors de son meeting organisé à l’Ocean Center de Daytona Beach, le président américain a publiquement félicité le dirigeant de Newsmax devant ses partisans.

« PDG de Newsmax, vous faites du bon travail, Chris Ruddy. Des gens formidables. Des gens formidables sur cette chaîne. Vous vous en sortez bien. Vous vous en sortez très bien, Chris, je vous le dis. Il est définitivement MAGA. Nous l’aimons ! », a déclaré Donald Trump.

Newsmax, le concurrent de Fox News

Fondé en 1998 par Chris Ruddy, Newsmax s’est d’abord développé comme un site d’information conservateur avant de lancer sa chaîne de télévision en 2014. Le groupe s’est progressivement imposé dans le paysage audiovisuel américain, en concurrence avec Fox News sur le créneau de l’information.

Newsmax a notamment gagné en visibilité après l’élection présidentielle de 2020, en donnant une large place aux contestations du résultat électoral défendues par Donald Trump et ses alliés.

Chris Ruddy entretient depuis de nombreuses années des relations personnelles avec le président américain. Le dirigeant du groupe audiovisuel a régulièrement fréquenté Mar-a-Lago, la résidence de Donald Trump à Palm Beach, en Floride.

Les deux hommes se connaissent depuis bien avant le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Ruddy a également été un soutien politique du président, tout en développant Newsmax comme une alternative à Fox News auprès du public conservateur.

Trump invite Newsmax après avoir écarté CNN d’Air Force One

Cette invitation contraste avec les restrictions imposées à d’autres médias américains. En septembre, Donald Trump avait notamment écarté CNN d’un déplacement à bord d’Air Force One, alors que la chaîne devait participer à la rotation habituelle des équipes de télévision accompagnant le président.

L’accès à Air Force One est particulièrement recherché par les médias américains. Les journalistes autorisés à accompagner le président peuvent couvrir ses déplacements et, selon les circonstances, échanger directement avec lui ou avec ses collaborateurs.

Le voyage de Chris Ruddy relève toutefois d’une invitation personnelle du président, distincte des places attribuées aux journalistes dans le cadre du pool chargé de couvrir ses déplacements.

Une invitation à trois jours des élections de mi-mandat

Le voyage de Chris Ruddy a eu lieu dans la dernière ligne droite de la campagne pour les élections de mi-mandat, prévues mardi 3 novembre. Donald Trump multiplie les déplacements pour soutenir les candidats républicains et tenter de conserver la majorité de son parti au Congrès.

À Daytona Beach, le président américain a notamment apporté son soutien à Byron Donalds, candidat républicain au poste de gouverneur de Floride. Il a également appelé les électeurs à se mobiliser pour les autres candidats du parti et annoncé une enveloppe de 40 millions de dollars destinée à soutenir 10 000 contrats d’apprentissage.

Donald Trump a pris la parole peu après 20h, avant de quitter la scène vers 21h32. Son avion a ensuite décollé de Daytona Beach à 22h12 pour rejoindre West Palm Beach, à proximité de sa résidence de Mar-a-Lago.