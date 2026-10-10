Donald Trump nomme Katie Zacharia porte-parole de la Maison-Blanche. Le président salue une partisane «loyale et brillante»

Katie Zacharia est nommée porte-parole de la Maison-Blanche par Donald Trump, succédant à Karoline Leavitt. Avocate et commentatrice politique conservatrice, elle a précédemment travaillé au ministère de la Sécurité intérieure et pour Truth Social. Zacharia a promis de défendre le bilan de l'administration Trump et de collaborer avec les médias.

Donald Trump a annoncé vendredi la nomination de Katie Zacharia au poste de porte-parole de la Maison-Blanche. Avocate, commentatrice politique conservatrice et conseillère en communication de Truth Social, elle succède à Karoline Leavitt, qui avait quitté ses fonctions à la fin du mois d’août pour se consacrer à sa famille. Le président américain a personnellement confirmé son choix, après plusieurs semaines de recherches pour trouver une remplaçante à l’une de ses plus proches collaboratrices.

La nouvelle porte-parole est une fervente partisane de Donald Trump et du mouvement MAGA (Make America Great Again). Elle a participé à ses campagnes présidentielles, travaillé au ministère américain de la Sécurité intérieure et multiplié les interventions sur les chaînes de télévision conservatrices.

Donald Trump salue une partisane « loyale et brillante »

L’annonce a été officialisée par Donald Trump sur son réseau Truth Social. Le président américain a salué la fidélité de Katie Zacharia, qu’il présente comme une collaboratrice engagée à ses côtés depuis plusieurs années.

« Elle a un parcours irréprochable en matière de soutien et a été une partisane loyale et brillante dès le début. Elle est également une admiratrice dévouée et une membre du mouvement MAGA ! », a déclaré Donald Trump. Le président a également assuré que sa nouvelle porte-parole entretenait de bonnes relations avec les journalistes et qu’elle serait capable de défendre efficacement son administration : « Je suis convaincu que Katie obtiendra d’excellents résultats pour notre pays en tant que prochaine porte-parole de la Maison-Blanche, car elle bénéficie du respect des médias et travaillera parfaitement avec eux, avec le peuple américain et avec mon administration. »

Interrogé par des journalistes avant un déplacement à New York, Donald Trump a confirmé que Katie Zacharia occuperait bien le poste. Il l’a décrite comme une personne appréciée et s’est dit convaincu qu’elle accomplirait un excellent travail.

Une avocate passée par Fox News, Newsmax et Truth Social

Katie Zacharia possède un parcours mêlant droit, communication politique et médias. Diplômée en sciences politiques de l’université Pepperdine, en Californie, elle a également obtenu un diplôme de droit en 2011 au sein de la même université.

Elle a travaillé dans le domaine juridique, notamment auprès de l’organisation conservatrice Fix California, fondée par Richard Grenell, un proche de Donald Trump. Elle a également vécu plusieurs années en Chine, où elle a exercé dans une structure spécialisée dans les relations entre les États-Unis et la Chine.

Son visage est connu des téléspectateurs américains. Elle est régulièrement apparue sur Fox News et Newsmax pour commenter l’actualité politique et défendre les positions républicaines. Ses interventions ont notamment porté sur l’immigration, l’éducation, la sécurité et les politiques de l’administration Trump.

Depuis juin 2026, elle occupait le poste de conseillère principale en communication de Trump Media & Technology Group, la société qui exploite Truth Social, le réseau social du président américain. Cette proximité professionnelle avec l’univers médiatique de Donald Trump lui a permis de travailler directement dans son environnement politique et de communication.

Un passage au ministère de la Sécurité intérieure

Avant sa nomination à la Maison-Blanche, Katie Zacharia avait également exercé des responsabilités au sein du ministère américain de la Sécurité intérieure, le Department of Homeland Security (DHS). Entre février et avril 2026, elle a notamment occupé des fonctions de porte-parole et de responsable adjointe des affaires publiques. Ce ministère supervise notamment les politiques fédérales relatives à l’immigration, à la sécurité des frontières et à la protection du territoire américain. Katie Zacharia a également participé aux campagnes de Donald Trump, particulièrement dans plusieurs États décisifs pour les élections présidentielles.

Mariée et mère de quatre enfants, elle revendique publiquement ses convictions conservatrices et son attachement à l’éducation chrétienne. Elle a notamment critiqué le système scolaire public californien, qu’elle accuse de privilégier les questions idéologiques au détriment des enseignements fondamentaux.

Karoline Leavitt avait quitté la Maison-Blanche après la naissance de son deuxième enfant

Katie Zacharia remplace Karoline Leavitt, dont le départ de la Maison-Blanche avait été annoncé en août.

Devenue en janvier 2025, à 27 ans, la plus jeune porte-parole de l’histoire de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt avait rapidement acquis une importante visibilité grâce à ses conférences de presse et à ses échanges parfois tendus avec les journalistes.

Après avoir donné naissance à son deuxième enfant en mai 2026, elle avait décidé de quitter ses fonctions pour consacrer davantage de temps à sa famille. Son départ avait été annoncé le 12 août, avant de devenir effectif le 27 août.

Donald Trump avait alors salué l’engagement de celle qu’il considérait comme l’une de ses collaboratrices les plus fiables. Karoline Leavitt doit désormais rejoindre Fox News en qualité de contributrice à l’antenne à partir du 1er novembre.

Katie Zacharia promet de défendre le bilan de Donald Trump

À la suite de l’annonce présidentielle, Katie Zacharia a publiquement remercié Donald Trump pour sa confiance. « Servir le président Trump et le peuple américain en cette période historique du 250e anniversaire du pays est l’honneur d’une vie. », a-t-elle déclaré. Elle a également présenté les objectifs qu’elle entend poursuivre à la Maison-Blanche : « Le travail qui nous attend consiste à continuer d’obtenir des résultats solides pour notre pays et à communiquer aux Américains les grandes victoires que cette administration remporte chaque jour. »

La nouvelle porte-parole a exprimé sa volonté de travailler avec les correspondants accrédités à la Maison-Blanche ainsi qu’avec les journalistes de l’ensemble du pays. Elle aura notamment pour mission d’animer les conférences de presse présidentielles, de répondre aux questions des médias et de présenter les positions officielles de l’administration américaine.

Donald Trump n’a pas encore communiqué la date exacte de sa prise de fonctions. Sa nomination met toutefois fin à la période de vacance du poste ouverte par le départ de Karoline Leavitt, à quelques semaines des élections américaines de mi-mandat du 3 novembre 2026.