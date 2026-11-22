Le Pentagone impose de nouvelles restrictions à la coopération militaire avec le Canada, influencées par des tensions diplomatiques et commerciales croissantes. Malgré la directive visant à réévaluer les engagements bilatéraux, le partage de renseignements et les mécanismes de défense communs, comme l'OTAN, restent protégés, laissant ouverte la possibilité de négociations futures.

Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, aurait imposé de nouvelles restrictions à certaines activités de coopération militaire entre les États-Unis et le Canada. Selon des informations de presse, une directive confidentielle du Pentagone vise à réexaminer les engagements américains avec Ottawa. Cette initiative intervient dans un contexte de tensions diplomatiques et commerciales entre deux alliés historiques.

D’après les informations rapportées par la presse américaine, Pete Hegseth a fait circuler une directive destinée à limiter certaines formes de coopération militaire avec le Canada. Le contenu exact du document n’a pas été rendu public, mais la mesure viserait à s’assurer que les activités bilatérales correspondent directement aux priorités de défense américaines. Un responsable ayant connaissance du dossier estime que cette décision pourrait être perçue comme un geste particulièrement hostile par les autorités canadiennes.

Le Pentagone a toutefois assuré que les principaux mécanismes de défense commune seraient préservés. Le porte-parole Sean Parnell a notamment précisé que les restrictions ne devraient pas affecter la coopération dans le cadre de l’OTAN ou du NORAD, le commandement chargé de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord. Le partage de renseignements militaires ne serait pas non plus directement concerné par cette directive.

Des relations déjà fragilisées par les tensions commerciales

Cette décision intervient alors que les relations entre Washington et Ottawa sont marquées par plusieurs différends économiques. Les droits de douane américains sur certains produits canadiens, notamment l’acier et l’aluminium, ont entraîné des mesures de rétorsion. Les déclarations répétées de Donald Trump concernant une éventuelle annexion du Canada ont également provoqué de fortes réactions politiques. Le gouvernement du Premier ministre Mark Carney cherche à défendre la souveraineté canadienne tout en préservant ses relations avec son principal partenaire commercial.

Les deux pays entretiennent pourtant une coopération militaire étroite depuis plusieurs décennies, notamment dans la surveillance aérienne, la défense continentale et les opérations internationales. Ils participent également à l’alliance de renseignement des « Five Eyes », aux côtés du Royaume-Uni, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande. Si les restrictions américaines étaient appliquées durablement, elles pourraient compliquer certains échanges entre les administrations militaires. Leur portée réelle dépendra néanmoins du contenu précis de la directive et des discussions engagées entre les deux gouvernements.