Donald Trump indique que des frappes militaires contre l'Iran sont peu probables si des négociations de paix avancent, tout en maintenant la pression. Les deux pays restent dans l'impasse, malgré des tentatives de médiation, et Téhéran exige des concessions américaines pour poursuivre les discussions sur son programme nucléaire.

Donald Trump a affirmé dimanche qu’une nouvelle offensive militaire américaine contre l’Iran était « très improbable » si les négociations de paix progressaient, tout en rappelant que l’armée américaine restait prête à frapper. Les deux pays demeurent dans une impasse diplomatique et militaire depuis le début du conflit en février.

Le président américain a choisi le ton de l’apaisement relatif, dimanche, en déclarant à la chaîne CNN qu’une reprise des opérations militaires contre l’Iran était « très improbable » à condition que Téhéran signe « un accord très solide ». Une formulation qui laisse entière la pression sur la République islamique, sans pour autant fermer la porte à une désescalade.

Trump n’a toutefois pas renoncé à la rhétorique de la force. Il a rappelé que trois porte-avions américains étaient déployés dans la région, « entièrement armés et prêts », et que l’armée américaine avait identifié 38 ponts susceptibles d’être détruits « en une heure ». « Je les ai frappés très fort. Vous ne savez pas à quel point », a-t-il déclaré, ajoutant que l’Iran « voulait désespérément conclure un accord ».

Le conflit a débuté fin février, lorsque Trump a ordonné des frappes contre l’Iran dans la foulée d’une offensive israélienne présentée par Tel-Aviv comme « préventive ». Depuis, le président américain a multiplié les déclarations de victoire et affirmé à plusieurs reprises qu’un accord de paix était imminent ou pratiquement conclu. Téhéran a systématiquement démenti cette version des faits.

Sur le terrain, la situation reste loin d’être résolue. Malgré les affirmations américaines sur l’affaiblissement militaire et économique de l’Iran, Téhéran a maintenu des capacités offensives dans la région et conserve un blocus partiel du détroit d’Ormuz. Les rebelles houthis du Yémen, alliés de l’Iran, continuent de frapper des cibles en Arabie saoudite, notamment dans la capitale Riyad.

Le seul résultat diplomatique tangible depuis le début des hostilités avait été la signature d’un mémorandum d’entente entre Washington et Téhéran à Islamabad, en juin. Ce texte a expiré en août sans qu’un accord définitif ait été trouvé, laissant les deux parties dans une situation de blocage persistant.

Le conflit a pesé lourd dans la campagne pour les élections de mi-mandat américaines, qui se sont tenues mardi. Les républicains ont perdu leurs majorités au Congrès, un revers que le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a qualifié de « choc ». Ce dernier a indiqué dimanche que les médiateurs n’avaient pas repris leurs déplacements depuis le scrutin et que Téhéran attendait de voir comment Washington allait « digérer » les résultats avant de décider de la suite à donner aux pourparlers.

Le Qatar, qui joue un rôle de médiateur dans ce dossier, a démenti les rumeurs d’un effondrement des négociations. Son Premier ministre a affirmé samedi que les deux parties travaillaient toujours à un accord. Par ailleurs, un haut responsable iranien a indiqué que Téhéran avait transmis à Washington, via Doha, une proposition concernant son programme nucléaire. La poursuite des discussions serait toutefois conditionnée à des concessions américaines, notamment la levée des sanctions, le dégel des avoirs iraniens et le versement de réparations de guerre.