Un enfant meurt de la rougeole dans le comté de Lewis, marquant le premier décès lié à cette maladie dans l'État de New York depuis trois décennies. Ce décès survient alors que les infections à rougeole connaissent une forte hausse, mettant en lumière les préoccupations autour de la couverture vaccinale. Les autorités intensifient les efforts de vaccination.

Un enfant est décédé après avoir contracté la rougeole dans l’État de New York, ont annoncé les autorités sanitaires américaines lundi 2 novembre 2026. Il s’agit du premier décès associé à cette maladie dans cet État depuis plus de trente ans. Ce drame intervient alors que les États-Unis connaissent une forte recrudescence des contaminations, sur fond d’inquiétudes concernant la couverture vaccinale.

La rougeole a fait une nouvelle victime aux États-Unis. Un enfant résidant dans le comté de Lewis, dans le nord de l’État de New York, est mort après avoir contracté cette maladie virale particulièrement contagieuse. Le décès a été confirmé lundi par les autorités sanitaires locales et la gouverneure démocrate Kathy Hochul. L’âge exact de l’enfant et les circonstances médicales de sa mort n’ont pas été rendus publics, afin de préserver la vie privée de sa famille. Il s’agit du premier décès connu associé à la rougeole dans l’État depuis plus de trois décennies. La gouverneure a exprimé sa profonde tristesse et rappelé que cette maladie, parfois considérée à tort comme bénigne, pouvait entraîner des complications graves, notamment chez les jeunes enfants.

Cette disparition survient dans un contexte de circulation importante du virus. Selon les autorités sanitaires de New York, 178 cas de rougeole avaient été recensés dans l’État depuis le début de l’année au 24 octobre, dont 170 en dehors de la ville de New York. Face à la progression de l’épidémie, Kathy Hochul avait déclaré l’état d’urgence sanitaire au début du mois d’octobre. Cette décision a notamment permis d’élargir le nombre de professionnels autorisés à administrer des vaccins et de faciliter la mobilisation des moyens de prévention. Les services de santé travaillent également avec les autorités locales pour identifier les personnes exposées, surveiller les contaminations et proposer la vaccination aux habitants qui ne sont pas suffisamment protégés.

Une maladie très contagieuse qui fait son retour aux États-Unis

La recrudescence de la rougeole inquiète les spécialistes de santé publique américains. Les États-Unis avaient officiellement éliminé la transmission endémique de cette maladie en 2000, grâce à une couverture vaccinale élevée. Mais la multiplication des foyers épidémiques et la diminution de la vaccination dans certaines communautés fragilisent désormais cet acquis. Plus de 4 800 cas avaient été signalés à l’échelle nationale en 2026 à la fin du mois d’octobre, un niveau particulièrement élevé. La rougeole se transmet par voie aérienne et peut provoquer une forte fièvre, une toux, une éruption cutanée ainsi que des complications respiratoires ou neurologiques. Dans les formes les plus graves, elle peut entraîner une pneumonie, une inflammation du cerveau et parfois la mort.

Les autorités sanitaires américaines rappellent que la vaccination constitue le moyen le plus efficace de prévenir la maladie. Le vaccin combiné contre la rougeole, les oreillons et la rubéole, généralement appelé ROR en France et MMR aux États-Unis, offre une protection estimée à environ 97 % après deux doses. Une couverture vaccinale proche de 95 % est nécessaire pour limiter durablement la circulation d’un virus aussi contagieux. La mort de cet enfant intervient également dans un contexte de controverses autour de la politique vaccinale américaine, alors que plusieurs responsables de santé publique s’inquiètent des conséquences de la désinformation sur la vaccination. Pour les autorités de New York, la priorité reste désormais d’empêcher de nouvelles contaminations et de protéger les populations les plus vulnérables, notamment les nourrissons et les personnes immunodéprimées.