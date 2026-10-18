Trump suspend de nouvelles sanctions contre Moscou malgré la loi votée

Donald Trump suspend de nouvelles sanctions contre la Russie, malgré une loi récemment promulguée à leur égard. Cette décision, pris en raison de la flambée des prix du diesel, ouvre une période d'examen de 60 jours pour évaluer l'impact économique de ces mesures. La Maison-Blanche cherche à équilibrer fermeté envers Moscou et protection des consommateurs.

Donald Trump a décidé de suspendre de nouvelles sanctions contre la Russie. Cette décision intervient alors que le prix du diesel flambe sur les marchés. Le président américain avait pourtant promulgué, il y a un mois, une loi renforçant les mesures punitives contre Moscou.

Un délai d’examen de deux mois

Marco Rubio a annoncé un examen de 60 jours concernant ces sanctions. Cette période de réflexion doit permettre d’évaluer leur impact réel sur l’économie américaine et leurs effets sur les marchés énergétiques. La Maison-Blanche ne cache pas ses préoccupations sur les répercussions de ces mesures.

Le contexte énergétique actuel pèse sur cette décision. La suspension de ces sanctions témoigne d’un arbitrage délicat entre fermeté diplomatique et préoccupations économiques domestiques. Washington cherche à maintenir la pression sur le Kremlin sans pénaliser davantage les consommateurs américains.