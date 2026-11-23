Les démocrates obtiennent leur plus large majorité à la Chambre des représentants depuis 1992 grâce à la victoire de Chuck Hubbard en Caroline du Nord, qui bat Virginia Foxx de justesse. Avec 258 sièges, ils dominent le Congrès, tout en maintenant un contrôle du Sénat, malgré la menace d’un veto de Donald Trump.

Après un recomptage en Caroline du Nord, le démocrate Chuck Hubbard a arraché de justesse le siège de la républicaine Virginia Foxx, offrant à son parti une majorité historique à la Chambre des représentants.

C’est un résultat qui n’avait plus été atteint depuis l’ère Clinton. Les démocrates contrôlent désormais au moins 258 sièges à la Chambre des représentants, contre 173 pour les républicains, avec encore quatre circonscriptions dont le verdict n’est pas encore connu. Ce niveau de domination à la chambre basse du Congrès américain est inédit depuis 1992, année où Bill Clinton avait remporté la présidence et où les démocrates avaient obtenu exactement le même nombre de sièges.

La victoire décisive est venue de Caroline du Nord, où Chuck Hubbard, ancien journaliste reconverti en politique, a battu la représentante républicaine Virginia Foxx par seulement 330 voix, avec 99 % des bulletins dépouillés. Foxx, qui représentait le 5e district du Congrès de cet État depuis 2005, avait demandé un recomptage, comme le permet la loi locale lorsque l’écart est inférieur à 1 %. Ce recomptage n’a pas modifié l’issue du scrutin, et elle a finalement reconnu sa défaite dimanche, estimant n’être passée « qu’à quelques voix » de la victoire.

Pour Hubbard, ce succès constitue un retournement de situation saisissant : lors des élections de mi-mandat de 2024, il avait perdu face à cette même adversaire avec neuf points de retard. Sa campagne s’est articulée autour du coût de la vie, préoccupation centrale des électeurs dans un contexte marqué par les tensions économiques liées au conflit avec l’Iran. Il a également mis en avant le soutien aux familles modestes, aux petites entreprises, à l’éducation publique et à l’accès aux soins.

Ce résultat s’inscrit dans une vague démocrate qui a également touché des circonscriptions traditionnellement acquises aux républicains, notamment en Caroline du Sud, au Texas, en Alaska et en Iowa. Les démocrates ont par ailleurs conservé le contrôle du Sénat lors de ces mêmes midterms.

Donald Trump et son vice-président JD Vance ont tous deux attribué les revers républicains à l’inflation générée par la guerre avec l’Iran. Une explication qui, si elle dédouane en partie la ligne politique de l’administration, reconnaît implicitement l’ampleur de la sanction électorale.

Quatre courses restent indécises : dans le Tennessee et le Minnesota, les candidats démocrates mènent chacun par moins de 500 voix, tandis que deux élections en Louisiane seront tranchées lors d’un second tour en décembre.

Avec la maîtrise des deux chambres du Congrès, les démocrates disposent d’un levier législatif considérable. Ils pourront initier des enquêtes sur d’éventuels conflits d’intérêts au sein de l’exécutif, confirmer ou bloquer les nominations présidentielles au Sénat, et faire adopter des textes de loi. Leur pouvoir reste toutefois encadré : Donald Trump conserve son droit de veto sur toute législation issue du Congrès.