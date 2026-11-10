Un élu républicain du Kentucky, Thomas Massie, a déposé une résolution pour destituer Pete Hegseth, secrétaire à la Défense, l'accusant de mener une guerre contre l'Iran sans l'autorisation du Congrès. Cette procédure intervient dans un contexte de tensions politiques croissantes après les récentes élections de mi-mandat.

Un élu républicain du Kentucky a déposé lundi huit articles de mise en accusation contre le secrétaire à la Défense Pete Hegseth, l’accusant d’avoir conduit une guerre contre l’Iran sans autorisation du Congrès. La procédure intervient dans un contexte de tensions croissantes après les élections de mi-mandat remportées par les démocrates.

Thomas Massie, représentant républicain du Kentucky connu pour ses prises de position critiques à l’égard de Donald Trump, a déposé lundi une résolution visant à destituer Pete Hegseth. Le texte comprend huit chefs d’accusation, dont la conduite illégale de la guerre contre l’Iran sans mandat législatif, ainsi que des abus de pouvoir à la tête du Pentagone.

Massie a eu recours à une procédure parlementaire spéciale qui pourrait contraindre la Chambre des représentants à se prononcer sur la résolution dans un délai de deux jours. La chambre basse reste pour l’heure à majorité républicaine, ce qui rend l’issue incertaine à court terme.

Donald Trump a pris publiquement la défense de son secrétaire à la Défense depuis la Maison-Blanche. « Je le soutiens… Il a gagné deux guerres. Il était aux commandes », a déclaré le président, évoquant les conflits au Venezuela et en Iran. Hegseth lui-même a cherché à minimiser la pression qui s’exerce sur lui : « Mon équipe et moi ne nous préoccupons pas du bruit », a-t-il affirmé devant des journalistes. Il a annoncé une conférence de presse pour mardi, la première depuis plus de cent quatre-vingts jours.

Du côté démocrate, le chef de file à la Chambre, Hakeem Jeffries, a apporté son soutien explicite à la démarche dès dimanche. « Je vote oui sans hésitation sur la résolution Hegseth. Pete Hegseth doit partir », a-t-il déclaré sur la chaîne ABC. Certains républicains n’ont pas exclu de rejoindre le mouvement : le représentant de l’Arkansas French Hill a indiqué vouloir suivre le débat avant de se prononcer.

Cette offensive parlementaire s’inscrit dans un climat politique tendu, après que les démocrates ont remporté les deux chambres du Congrès lors des élections de mi-mandat de la semaine dernière, portées notamment par le mécontentement face à la guerre contre l’Iran et à la flambée des prix du carburant. Les républicains conservent néanmoins le contrôle des deux chambres jusqu’au 3 janvier.

Sur le plan constitutionnel, la mise en accusation ne requiert qu’une majorité simple à la Chambre et équivaut à l’engagement formel de poursuites. La destitution effective imposerait en revanche un procès au Sénat et une condamnation réunissant les deux tiers des sénateurs présents, un seuil qui nécessiterait un soutien républicain substantiel, même avec la majorité élargie que les démocrates obtiendront en janvier.