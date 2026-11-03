À la veille des élections de mi-mandat, Donald Trump évoque une possible reprise des hostilités avec l'Iran, exacerbant ainsi les tensions entre Washington et Téhéran. Cette déclaration vise à mobiliser son électorat autour de la sécurité nationale, malgré les critiques croissantes concernant les conséquences économiques de la guerre.

Près de neuf mois après le lancement d’une opération militaire conjointe israélo-américaine contre l’Iran, Donald Trump agite de nouveau la perspective d’une reprise des hostilités, juste avant les élections de mi-mandat du 3 novembre. Téhéran a promis une riposte immédiate. Un spécialiste de géopolitique décrypte les ressorts de cette relance.

La menace est tombée à quelques jours du scrutin américain de mi-mandat : Donald Trump a laissé entendre qu’une nouvelle offensive contre l’Iran pourrait être lancée après les élections du 3 novembre. Une déclaration qui intervient dans un contexte de tension persistante, neuf mois après le déclenchement d’une opération militaire conduite conjointement par les États-Unis et Israël contre la République islamique.

Téhéran n’a pas tardé à répondre, promettant « une riposte immédiate » si Washington venait à reprendre l’offensive. Cette escalade verbale survient alors que la guerre engagée par l’administration Trump suscite des critiques croissantes au sein même des États-Unis, notamment sur ses répercussions économiques et la hausse des prix qu’elle a entraînée.

Pourquoi ressortir ce dossier brûlant à la veille d’un scrutin national ? Pour Sébastien Boussois, docteur en sciences politiques et directeur de l’Institut géopolitique européen, associé au Cnam Paris, la réponse tient à la personnalité du président américain lui-même. « C’est une obsession de Donald Trump d’aller au bout des choses », analyse le chercheur, auteur d’un ouvrage consacré au retour du milliardaire républicain à la Maison Blanche.

Cette sortie présidentielle s’inscrit dans une logique de mobilisation électorale : en agitant la question iranienne, Trump cherche à rappeler à son électorat une ligne dure sur la sécurité nationale, quitte à raviver les inquiétudes sur un conflit dont les conséquences économiques pèsent déjà sur les ménages américains. Le pari est risqué, mais cohérent avec la rhétorique de fermeté qui a toujours structuré sa communication de politique étrangère.