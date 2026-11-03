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Iran : Trump brandit la menace militaire à la veille des midterms

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Iran : Trump brandit la menace militaire à la veille des midterms
Iran : Trump brandit la menace militaire à la veille des midterms

Près de neuf mois après le lancement d’une opération militaire conjointe israélo-américaine contre l’Iran, Donald Trump agite de nouveau la perspective d’une reprise des hostilités, juste avant les élections de mi-mandat du 3 novembre. Téhéran a promis une riposte immédiate. Un spécialiste de géopolitique décrypte les ressorts de cette relance.

La menace est tombée à quelques jours du scrutin américain de mi-mandat : Donald Trump a laissé entendre qu’une nouvelle offensive contre l’Iran pourrait être lancée après les élections du 3 novembre. Une déclaration qui intervient dans un contexte de tension persistante, neuf mois après le déclenchement d’une opération militaire conduite conjointement par les États-Unis et Israël contre la République islamique.

Téhéran n’a pas tardé à répondre, promettant « une riposte immédiate » si Washington venait à reprendre l’offensive. Cette escalade verbale survient alors que la guerre engagée par l’administration Trump suscite des critiques croissantes au sein même des États-Unis, notamment sur ses répercussions économiques et la hausse des prix qu’elle a entraînée.

Pourquoi ressortir ce dossier brûlant à la veille d’un scrutin national ? Pour Sébastien Boussois, docteur en sciences politiques et directeur de l’Institut géopolitique européen, associé au Cnam Paris, la réponse tient à la personnalité du président américain lui-même. « C’est une obsession de Donald Trump d’aller au bout des choses », analyse le chercheur, auteur d’un ouvrage consacré au retour du milliardaire républicain à la Maison Blanche.

Cette sortie présidentielle s’inscrit dans une logique de mobilisation électorale : en agitant la question iranienne, Trump cherche à rappeler à son électorat une ligne dure sur la sécurité nationale, quitte à raviver les inquiétudes sur un conflit dont les conséquences économiques pèsent déjà sur les ménages américains. Le pari est risqué, mais cohérent avec la rhétorique de fermeté qui a toujours structuré sa communication de politique étrangère.

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