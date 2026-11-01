Un Learjet 60 s'écrase sur une zone résidentielle à Greenacres, en Floride, provoquant une explosion et des destructions majeures. Les rapports indiquent plusieurs morts, tandis que le nombre de passagers à bord reste inconnu. Les autorités enquêtent sur les causes de l'accident, sans avoir encore établi de bilan précis.



Un jet privé s’est écrasé ce dimanche à Greenacres, dans le comté de Palm Beach, en Floride, aux États-Unis. L’appareil, identifié comme un Learjet 60, a percuté une zone résidentielle composée notamment de maisons mobiles, provoquant une violente explosion et un incendie. Les secours ont annoncé plusieurs morts, sans communiquer immédiatement de bilan précis.

Le jet percute un arbre avant de s’écraser sur une habitation

L’accident s’est produit peu après 13h, heure locale. Selon les premiers éléments, l’avion aurait heurté un arbre et arraché des lignes électriques avant de terminer sa course contre une habitation. Le choc a provoqué une énorme boule de feu et détruit au moins une maison mobile.

Les images diffusées sur les réseaux sociaux montrent une explosion particulièrement violente à proximité d’une route. Sur les lieux de l’accident, les débris de l’appareil et ceux de l’habitation se sont retrouvés dispersés autour d’un cratère formé par l’impact.

Plusieurs morts, le nombre de passagers encore inconnu

Les pompiers du comté de Palm Beach ont qualifié l’accident d’« incident faisant de nombreuses victimes ». Plusieurs décès ont été signalés, mais les autorités n’avaient pas encore précisé le nombre exact de personnes tuées.

Le nombre d’occupants du jet restait également inconnu. Le Learjet 60 est un avion d’affaires pouvant accueillir plusieurs passagers, avec une capacité variable selon sa configuration. Les premières informations ne permettaient pas de déterminer combien de personnes se trouvaient à bord ni si des habitants avaient été tués au sol.

Une explosion filmée depuis la route

Une vidéo relayée sur X montre une boule de feu à proximité d’une chaussée, alors que plusieurs véhicules circulent dans les environs. L’authenticité et la localisation exacte de cette vidéo restent toutefois à établir. Il n’est donc pas encore possible d’affirmer qu’elle montre l’accident de Greenacres.

Les équipes de secours ont été mobilisées dans le quartier résidentiel touché par le crash. L’incendie a ravagé les débris de l’avion et au moins une habitation. L’étendue des dégâts sur les propriétés voisines n’avait pas encore été précisée.

Les circonstances de l’accident restent inconnues

Les circonstances de la chute de l’appareil demeurent indéterminées. Aucune panne mécanique, défaillance des moteurs ou erreur de pilotage n’avait été officiellement établie dans les premières heures suivant le drame.

Les autorités devront notamment déterminer la trajectoire du jet, son lieu de départ, sa destination et les raisons pour lesquelles il a perdu de l’altitude au-dessus de cette zone habitée. L’identité des victimes n’avait pas encore été communiquée dimanche soir.