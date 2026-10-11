VIDÉO CHOC - Angleterre: un homme entre dans l’enclos des tigres d’un zoo et se fait tuer sous les yeux des visiteurs

Un homme se fait mortellement attaquer par un tigre au Yorkshire Wildlife Park après avoir franchi l’enclos des animaux, sous les yeux d'une audience choquée. Les secours, alertés rapidement, n'ont pu sauver la victime. Le parc a été évacué et reste fermé pour enquête, tandis que le tigre, lui, n’a pas été blessé.

Un homme est mort samedi après avoir pénétré dans l’enclos des tigres du Yorkshire Wildlife Park, un parc animalier situé près de Doncaster, dans le nord de l’Angleterre. La victime a été attaquée par un tigre devant plusieurs visiteurs, dont des familles venues passer la journée dans le parc. Malgré la mobilisation d’importants moyens de secours, l’homme n’a pas pu être sauvé.

La police du South Yorkshire a été alertée à 13h35, heure locale. Les circonstances dans lesquelles cet homme a réussi à accéder à l’espace réservé aux fauves restent à déterminer. Son identité et son âge n’ont pas été rendus publics.

Il pénètre dans l’enclos devant des familles horrifiées

Le drame s’est produit dans la zone baptisée Land of the Tigers, qui accueille des tigres de l’Amour, également appelés tigres de Sibérie. Plusieurs visiteurs ont assisté à la scène. D’après des témoignages, l’homme semblait agité avant de franchir les protections séparant le public des animaux. Il aurait volontairement sauté dans l’enclos, mais les enquêteurs n’ont pas encore établi les raisons de son geste.

Une fois à l’intérieur, il a été attaqué par l’un des tigres. Des personnes présentes ont commencé à crier, certaines tentant de détourner l’attention du fauve pour lui faire lâcher sa victime. Des images filmées depuis les espaces réservés aux visiteurs montrent l’animal s’en prendre à l’homme, tandis que la panique gagne les témoins.

Une visiteuse, Tia Hanson, a raconté avoir été informée de l’incident alors qu’elle se trouvait dans le parc avec une amie. Elle a expliqué : « On aurait dit que quelqu’un avait sauté dans l’enclos. Des gens disaient avoir entendu un coup de feu. Certains affirmaient que la personne avait sauté, d’autres qu’elle était tombée. »

Deux ambulances, un hélicoptère et un médecin dépêchés sur place

Face à la gravité de la situation, les secours ont déployé des moyens considérables. Deux ambulances terrestres ont été envoyées sur les lieux, accompagnées d’un hélicoptère médicalisé du Yorkshire Air Ambulance et d’un médecin.

Les équipes médicales ont tenté de prendre en charge la victime, mais ses blessures étaient trop graves. Son décès a été constaté sur place.

Dans un communiqué publié samedi soir, la police a confirmé : « Le tigre a ensuite attaqué l’homme, lui causant de graves blessures. Les services d’urgence se sont rendus sur place et, malheureusement, malgré tous les efforts du personnel médical, l’homme a été déclaré mort sur les lieux. »

La famille de la victime a été prévenue et bénéficie de l’accompagnement d’agents spécialement formés à ces situations.

Des détonations entendues, mais le tigre n’a pas été blessé

Plusieurs témoins ont affirmé avoir entendu des détonations peu après l’entrée de l’homme dans l’enclos. Certains ont évoqué l’utilisation possible de dispositifs à gaz ou de projectiles tranquillisants, susceptibles d’avoir été employés pour éloigner ou neutraliser temporairement l’animal. La nature exacte de ces bruits et les moyens utilisés par les équipes du parc n’ont toutefois pas été officiellement détaillés.

Des rumeurs ont également circulé concernant le sort du tigre responsable de l’attaque. La police a tenu à les démentir, indiquant que le fauve n’avait subi aucune blessure.

« Concernant les rumeurs sur l’état du tigre, l’animal n’a pas été blessé et est resté dans son enclos après l’incident. Il n’existe aucun danger supplémentaire pour le public. » Aucune information officielle ne fait état d’une décision d’euthanasier l’animal.

Le parc entièrement évacué et fermé tout le week-end

Dès l’alerte, la direction du Yorkshire Wildlife Park a déclenché ses procédures d’urgence. Les visiteurs ont été évacués et des équipes de police ont été déployées pour sécuriser le périmètre. Des protections visuelles ont également été installées près de l’enclos afin d’empêcher les personnes quittant le site d’apercevoir la scène. Le parc a annoncé sa fermeture pour le reste de la journée de samedi ainsi que pour le dimanche 11 octobre.

Dans un communiqué, la direction a déclaré : « Nos procédures d’intervention d’urgence ont été immédiatement activées. Nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités afin de déterminer exactement ce qui s’est passé. » Elle a également assuré que « la sécurité et le bien-être de nos visiteurs, de notre personnel et de nos animaux demeurent notre priorité absolue ».

Un espace spécialement aménagé pour des tigres menacés d’extinction

Ouvert en 2009, le Yorkshire Wildlife Park est l’un des parcs animaliers connus du nord de l’Angleterre. Il accueille notamment des lions, des girafes, des léopards, des rhinocéros noirs et des tigres.

La zone Land of the Tigers, inaugurée en 2011, a été spécialement aménagée pour accueillir des tigres de l’Amour, une sous-espèce menacée. L’espace s’étend sur environ 8 000 m² et dispose notamment d’une passerelle surélevée de 300 mètres permettant aux visiteurs d’observer les animaux à distance.

Le parc accueille notamment 2 tigres de l’Amour, une femelle baptisée Tschuna et un mâle nommé Altai. L’identité du tigre impliqué dans l’attaque n’a pas été officiellement confirmée par la police.

Les intrusions humaines dans des espaces accueillant des animaux sauvages présentent des risques considérables. En août 2025, un homme avait notamment été repéré au milieu des bisons d’un parc animalier en Ardèche, où il prétendait vouloir effectuer un stage de survie. Il avait réussi à quitter les lieux sans être blessé. Les attaques de grands prédateurs peuvent toutefois être mortelles, comme celle d’une adolescente de 14 ans tuée par un lion près de Nairobi, au Kenya, en avril 2025.

La direction du Yorkshire Wildlife Park a exprimé sa profonde tristesse et présenté ses condoléances aux proches de l’homme décédé. L’établissement coopère avec les enquêteurs, tandis que les circonstances de cette attaque mortelle restent à éclaircir.