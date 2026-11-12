New York : un immeuble s’effondre à Brooklyn, au moins 2 morts et 19 blessés

Un immeuble s'est effondré à Brooklyn, entraînant au moins deux morts et 19 blessés. Les opérations de secours, impliquant de nombreux pompiers, se concentrent sur la recherche de victimes parmi les décombres. Les circonstances de l'accident demeurent floues, et des enquêtes sont en cours pour déterminer les causes de cet effondrement.

Un immeuble s’est effondré à Brooklyn, dans la ville de New York, provoquant la mort d’au moins deux personnes et faisant 19 blessés, selon un premier bilan diffusé ce jeudi. De nombreux pompiers et secouristes ont été mobilisés pour intervenir au milieu des décombres. Les images montrent un amas de béton, de métal et de matériaux de construction, ainsi que d’importants moyens de secours déployés dans les rues du quartier.

Deux morts, 19 blessés : les secours mobilisés au milieu des décombres

L’effondrement a provoqué d’importantes destructions. Sur les images de l’intervention, plusieurs dizaines de pompiers apparaissent au milieu des gravats, tandis que d’autres interviennent depuis des nacelles élévatrices pour accéder aux parties les plus difficiles à atteindre.

Le premier bilan fait état de deux personnes décédées et de 19 blessés. Les informations disponibles ne permettent pas encore de préciser l’identité des victimes, la gravité des blessures ni le nombre exact de personnes présentes dans le bâtiment au moment de l’effondrement.

Les opérations de secours se concentrent sur les décombres, où les équipes doivent progresser au milieu d’éléments instables. Les images montrent notamment des structures métalliques déformées et d’importants blocs de matériaux effondrés.

Bedford Avenue et Flatbush Avenue : une intervention au cœur de Brooklyn

Les images diffusées montrent les secours à proximité de l’intersection de Bedford Avenue et Flatbush Avenue, deux axes du quartier de Brooklyn. Plusieurs véhicules d’intervention et engins élévateurs sont présents sur les lieux.

Les pompiers new-yorkais disposent d’équipes spécialisées dans les opérations de recherche et de sauvetage en milieu urbain. Lors d’un effondrement, leur travail consiste notamment à localiser les éventuelles personnes ensevelies, à sécuriser les éléments menaçant de tomber et à dégager des accès à travers les gravats.

Les circonstances de l’effondrement restent à déterminer

À ce stade, les circonstances exactes de l’effondrement n’ont pas été établies. Aucune cause précise ne peut être avancée sur la seule base des images diffusées.

Il reste notamment à déterminer si le bâtiment faisait l’objet de travaux, si des fragilités structurelles avaient été signalées et si l’effondrement a concerné l’ensemble de l’édifice ou seulement une partie de celui-ci.

Le bilan de deux morts et 19 blessés reste provisoire, dans l’attente de précisions sur les victimes et les circonstances du drame.