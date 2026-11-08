Un Cessna 172D Skyhawk a effectué un atterrissage d’urgence sur une route fréquentée à North Fort Myers, en Floride, suite à un problème mécanique. Bien qu'il ait heurté un pick-up, aucun blessé n'est à déplorer. Une enquête de la Federal Aviation Administration a été ouverte pour déterminer les causes de cette défaillance.

Un petit avion de tourisme a effectué un atterrissage d’urgence en pleine circulation, ce samedi, à North Fort Myers, en Floride, aux États-Unis. Confrontés à un problème mécanique en plein vol, les deux pilotes ont été contraints de se poser sur une route fréquentée, au milieu des automobilistes. Personne n’a été blessé.

Un Cessna surgit au milieu des voitures

L’accident s’est produit samedi, aux alentours de midi, sur Bayshore Road, à proximité de l’autoroute Interstate 75, dans le comté de Lee, au sud-ouest de la Floride. L’appareil, un Cessna 172D Skyhawk, transportait deux pilotes lorsqu’un problème mécanique les a obligés à rechercher un endroit où atterrir.

Les pilotes ont choisi de se poser directement sur la chaussée, alors que plusieurs véhicules circulaient dans les deux sens. Des images filmées par des témoins montrent le petit avion descendant à faible altitude, puis touchant la route à quelques mètres des automobilistes. Plusieurs conducteurs ont tenté de s’écarter pour éviter une collision.

Pendant sa course au sol, le Cessna a heurté l’arrière d’un pick-up qui circulait vers l’est sur Bayshore Road. L’avion a finalement été immobilisé sur la chaussée, permettant l’intervention des secours.

« L’avion s’est posé à six ou neuf mètres derrière mon camion »

Brandon Hinson, un automobiliste qui circulait avec une remorque sur Bayshore Road, a assisté à l’atterrissage. Il a expliqué avoir entendu un bruit inhabituel avant de découvrir l’avion qui descendait vers la route: « J’ai regardé sur le côté et j’ai vu l’avion arriver, le nez incliné vers le sol. J’ai accéléré. Il a touché la voie de gauche, rebondi vers celle du milieu, puis vers la voie de changement de direction. »

Le conducteur a précisé que l’appareil s’était posé à environ six à neuf mètres derrière son véhicule. Il a également expliqué avoir immédiatement compris le danger et accéléré pour éviter d’être percuté.

La scène a été immortalisée par plusieurs témoins, notamment Danny Roldan, dont les images ont circulé sur les réseaux sociaux. Elles montrent l’avion évoluer au milieu du trafic, à une hauteur extrêmement faible, avant son contact avec la chaussée.

Aucun blessé malgré la collision avec le pick-up

Les services du shérif du comté de Lee ont confirmé qu’aucune personne n’avait été blessée, ni parmi les deux occupants du Cessna, ni à bord du pick-up percuté, ni parmi les autres automobilistes.

Le shérif Carmine Marceno a salué cette issue : « Heureusement, cet incident s’est bien terminé et personne n’a été blessé. Compte tenu des récents accidents aériens tragiques, nous sommes particulièrement reconnaissants que tout le monde soit sain et sauf. »

Les secours et les forces de l’ordre ont sécurisé le secteur après l’atterrissage. L’appareil a ensuite été déplacé hors de la chaussée pour permettre le rétablissement de la circulation.

Une enquête ouverte sur la défaillance mécanique

La Federal Aviation Administration, l’autorité américaine de l’aviation civile, a pris en charge l’enquête destinée à déterminer les circonstances exactes de l’incident.

Les premières constatations ont établi que les deux pilotes avaient rencontré un problème mécanique pendant leur vol. La nature précise de cette défaillance n’a toutefois pas encore été établie. Les autorités n’ont pas communiqué l’identité des deux occupants de l’appareil.

Le Cessna 172 est un avion léger monomoteur à hélice, largement utilisé dans l’aviation de tourisme et la formation des pilotes. En cas de perte de puissance du moteur, l’appareil peut poursuivre sa descente en vol plané, mais son équipage doit trouver rapidement une surface permettant un atterrissage.

Un nouvel accident aérien en Floride, six jours après un crash qui a fait neuf morts

Cet atterrissage d’urgence s’est produit moins d’une semaine après le terrible crash d’un Learjet 60 en Floride, qui a coûté la vie à neuf personnes⁠. Le 1er novembre, ce jet privé reliant le Texas aux Bahamas s’était écrasé dans une zone résidentielle de Greenacres, près de Palm Beach, après une descente incontrôlée.

Contrairement à cet accident mortel, l’atterrissage du Cessna à North Fort Myers n’a fait aucune victime…