Chine : un puissant séisme de magnitude 7 frappe le Tibet, les autorités évaluent les dégâts

Un séisme de magnitude 7 a frappé le Tibet le 22 octobre 2026, son épicentre se situant près de Nagqu. Bien qu'aucun décès n'ait été signalé, les autorités évaluent les dégâts dans cette région montagneuse difficile d'accès. La situation demeure préoccupante, avec des répliques possibles et un bilan encore incertain.

Un puissant tremblement de terre de magnitude 7 a frappé jeudi 22 octobre 2026 la région autonome du Tibet, dans l’ouest de la Chine. Selon les premières données communiquées par les autorités sismologiques chinoises et l’Institut américain de géophysique (USGS), le séisme s’est produit à 22h33, heure locale, soit 16h33 à Paris. Son épicentre a été localisé dans la région de Nagqu, au nord du plateau tibétain, à environ 390 kilomètres au nord-est de Lhassa, la capitale régionale. Le tremblement de terre s’est produit à une faible profondeur, estimée à une dizaine de kilomètres par les autorités chinoises. Cette caractéristique peut accentuer l’intensité des secousses ressenties en surface et augmenter les risques de dommages aux bâtiments situés à proximité de l’épicentre. Dans les premières heures suivant la catastrophe, aucun décès n’avait été officiellement signalé, mais les informations sur les conséquences humaines et matérielles demeuraient limitées.

Les autorités doivent désormais déterminer l’étendue des dégâts dans cette région montagneuse où les distances, le relief et les conditions climatiques peuvent compliquer les opérations de reconnaissance. La zone de Nagqu comprend de vastes territoires d’altitude, des villages isolés et des axes routiers traversant des secteurs parfois difficiles d’accès. Les conséquences d’un séisme dépendent notamment de la profondeur du foyer, de la proximité des habitations et de la résistance des constructions. Les premières évaluations devront permettre de vérifier l’état des logements, des infrastructures de transport et des réseaux essentiels. La magnitude 7 correspond à un événement sismique majeur, susceptible de provoquer des destructions importantes dans les secteurs les plus exposés. Toutefois, l’intensité réelle des dégâts ne peut être déduite de la seule magnitude. À ce stade, l’absence de bilan humain confirmé ne permet donc pas de conclure que les populations locales ont été épargnées.

Une région régulièrement confrontée à de violents tremblements de terre

Le Tibet se trouve dans l’une des zones sismiques les plus actives de la planète. Cette instabilité géologique est directement liée à la collision entre la plaque tectonique indienne et la plaque eurasiatique, un phénomène qui a notamment donné naissance à la chaîne de l’Himalaya. Le déplacement permanent de ces plaques provoque d’importantes contraintes dans la croûte terrestre, qui peuvent se libérer brutalement sous la forme de tremblements de terre. Le plateau tibétain connaît ainsi régulièrement des secousses de forte intensité. En janvier 2025, un séisme de magnitude 6,8 avait frappé le canton de Tingri, près de la frontière avec le Népal, faisant au moins 126 morts selon les bilans alors communiqués. Cette catastrophe avait également provoqué l’effondrement de nombreuses habitations et nécessité d’importantes opérations de secours dans des conditions hivernales particulièrement difficiles.

Le séisme de jeudi rappelle les défis auxquels sont confrontées les autorités chinoises en matière de prévention des risques naturels. Dans les régions de haute altitude, la dispersion des populations et la vulnérabilité de certaines infrastructures rendent particulièrement complexe l’organisation d’une réponse rapide après une catastrophe. Les heures suivant une secousse majeure sont déterminantes pour identifier les éventuelles victimes, secourir les personnes bloquées et vérifier la sécurité des bâtiments endommagés. Les scientifiques surveillent également la possibilité de répliques, qui peuvent survenir dans les heures ou les jours suivant le tremblement de terre principal. Ces nouvelles secousses sont généralement moins puissantes, mais elles peuvent fragiliser davantage des constructions déjà touchées. Les autorités sismologiques devront par ailleurs affiner leurs mesures et préciser les caractéristiques de l’événement. Le bilan humain et matériel du séisme du 22 octobre reste donc susceptible d’évoluer à mesure que les informations remontent des territoires concernés.