Alimentation : les députés votent l'interdiction de l'hexane, un solvant utilisé dans la fabrication de certaines huiles

L'Assemblée nationale adopte un amendement interdisant l'usage de l'hexane dans la production alimentaire, à compter du 1er janvier 2027. Ce solvant, utilisé pour extraire certaines huiles, pose des questions de sécurité alimentaire. Les industriels devront donc adapter leurs procédés pour répondre à cette nouvelle législation.

L’Assemblée nationale s’attaque à l’utilisation de l’hexane dans l’industrie agroalimentaire. Mercredi 21 octobre au soir, les députés ont adopté un amendement porté par l’écologiste Benoît Biteau visant à interdire, à compter du 1er janvier 2027, l’utilisation de ce solvant dans la production alimentaire. Employé notamment pour extraire l’huile de certaines graines végétales, l’hexane fait l’objet d’interrogations concernant les risques liés à son utilisation industrielle et à la présence éventuelle de résidus dans les produits finis.

L’hexane est un solvant utilisé dans certains procédés industriels d’extraction des matières grasses, notamment pour les huiles issues du soja, du colza ou du tournesol. Son emploi permet d’optimiser les rendements d’extraction, mais implique des étapes de traitement destinées à éliminer les résidus de solvant. Les défenseurs de son interdiction considèrent que le principe de précaution doit conduire à privilégier d’autres procédés, notamment l’extraction mécanique, afin de réduire les risques potentiels pour la santé et l’environnement.

Une interdiction proposée dès janvier 2027

Benoît Biteau défend cette mesure comme une avancée en matière de sécurité alimentaire. Le député écologiste estime que les industriels doivent accélérer leur transition vers des techniques de production moins dépendantes des solvants chimiques. L’amendement fixe une échéance au 1er janvier 2027, ce qui laisserait un délai relativement court aux entreprises concernées pour adapter leurs procédés si la disposition était définitivement adoptée.

Cette décision pourrait avoir des conséquences importantes pour certaines filières agroalimentaires, notamment celles qui utilisent l’extraction par solvant à grande échelle. Les modalités de transition, les coûts industriels et les éventuelles adaptations réglementaires devront être précisés.