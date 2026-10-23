Retraites : les députés votent un départ à 62 ans après 42 années de cotisation, contre l’avis du gouvernement

Les députés adoptent un amendement permettant aux salariés ayant cotisé 42 ans de partir à la retraite à 62 ans, malgré l'opposition du gouvernement. Cette mesure vise à offrir une transition de fin de carrière aux travailleurs ayant commencé jeunes, mais soulève des inquiétudes quant à son impact sur l'emploi des seniors.

Nouveau revers pour le gouvernement dans la bataille du budget de la Sécurité sociale. Ce jeudi 22 octobre, les députés ont adopté par 45 voix contre 36 un amendement écologiste permettant aux salariés ayant cotisé pendant 42 ans de bénéficier d’un congé de fin de carrière à partir de 62 ans, jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite. Défendue notamment par Sandrine Rousseau, cette mesure a été adoptée malgré l’opposition du ministre du Travail Jean-Pierre Farandou et du rapporteur général du budget de la Sécurité sociale, Thibault Bazin.

Le dispositif proposé ne constitue pas un retour général de l’âge légal de départ à la retraite à 62 ans. Il vise à permettre aux salariés ayant déjà accompli une longue carrière de quitter leur activité professionnelle à partir de cet âge, grâce à un congé spécifique précédant leur départ effectif à la retraite. La rémunération serait initialement prise en charge par l’entreprise, avec une compensation prévue sous la forme d’exonérations de cotisations sociales. Pour les défenseurs de l’amendement, il s’agit de répondre à la situation des salariés ayant commencé à travailler jeunes et accumulé un nombre important d’années de cotisation.

Le gouvernement dénonce un risque pour l’emploi des seniors

Le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou s’est opposé à cette proposition, estimant qu’elle pourrait faire peser une charge financière importante sur les entreprises. Le gouvernement redoute également que ce mécanisme encourage les employeurs à écarter plus rapidement les salariés âgés, alors que l’amélioration de l’emploi des seniors constitue déjà un enjeu majeur du marché du travail français. Thibault Bazin, rapporteur général LR, a lui aussi critiqué le dispositif et ses conséquences économiques potentielles.

Sandrine Rousseau et les députés favorables à l’amendement défendent au contraire une mesure de justice sociale pour les personnes ayant effectué de longues carrières. Ils considèrent qu’un salarié ayant cotisé pendant 42 ans doit pouvoir bénéficier d’une transition vers la retraite sans être contraint de poursuivre son activité jusqu’à l’âge légal.