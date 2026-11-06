Après les manifestations du 5 novembre, Lecornu convoque les syndicats : un coup de pouce au Smic se précise

Après les manifestations du 5 novembre, Sébastien Lecornu annonce une conférence sociale le 9 novembre à Matignon, réunissant syndicats et patronat pour discuter des salaires. Le gouvernement envisage un coup de pouce au Smic, sans en préciser encore les modalités, tandis que la pression des syndicats pour de meilleures rémunérations augmente.

Sébastien Lecornu tente de reprendre l’initiative sur le terrain social. Au terme d’une journée de manifestations ayant rassemblé plusieurs centaines de milliers de personnes dans toute la France, le Premier ministre a annoncé jeudi soir la tenue d’une conférence sociale lundi 9 novembre à Matignon. Les représentants des organisations syndicales et patronales sont invités à participer à cette réunion consacrée aux salaires et au pouvoir d’achat. Selon Le Parisien, le gouvernement aurait d’ores et déjà arrêté le principe d’un coup de pouce supplémentaire au Smic, même si son montant et ses modalités restent à préciser.

Cette annonce intervient après plusieurs jours de consultations conduites par le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, chargé de recueillir les propositions des partenaires sociaux d’ici dimanche. Le ministre de l’Économie, Roland Lescure, avait lui-même laissé entendre mercredi qu’une revalorisation du salaire minimum pourrait intervenir avant le 1er janvier, éventuellement au-delà des mécanismes habituels liés à l’inflation. « Les deux sujets sont sur la table », avait-il déclaré, promettant une annonce dans les prochains jours. Le gouvernement semble désormais vouloir traduire ces discussions en décisions concrètes, sans avoir encore communiqué de nouveau barème.

Le gouvernement face à l’urgence du pouvoir d’achat

La pression s’est accentuée avec les manifestations du 5 novembre. Les syndicats réclament des augmentations de salaire suffisamment importantes pour compenser la hausse des dépenses quotidiennes, tandis que plusieurs organisations demandent également des mesures concernant les retraites, les services publics et les conditions de travail. Pour l’exécutif, la difficulté consiste à répondre à ces revendications sans alourdir excessivement les charges des entreprises, notamment celles des petites et moyennes structures. La question des rémunérations dans la fonction publique pourrait également être abordée, le ministre des Comptes publics ayant engagé des échanges avec les représentants des agents.

À ce stade, Matignon n’a officiellement confirmé que la réunion de lundi et son objectif : apporter des réponses aux questions salariales. Le coup de pouce au Smic évoqué par Le Parisien n’a pas encore fait l’objet d’une décision réglementaire publiée. La conférence sociale constituera donc un rendez-vous important pour mesurer l’ampleur des concessions que le gouvernement est prêt à consentir. Après plusieurs semaines de tensions, Sébastien Lecornu cherche à ouvrir une issue politique à la contestation, dans un contexte où les syndicats préviennent qu’ils resteront mobilisés tant que leurs revendications n’auront pas reçu de réponses jugées suffisantes.