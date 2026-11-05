Entrevue International

« Nous avons perdu à cause de la guerre » : JD Vance prend ses distances avec Donald Trump après la déroute républicaine

Par

3 minutes de lecture

« Nous avons perdu à cause de la guerre » : JD Vance prend ses distances avec Donald Trump après la déroute républicaine
« Nous avons perdu à cause de la guerre » : JD Vance prend ses distances avec Donald Trump après la déroute républicaine

La défaite des républicains aux élections de mi-mandat provoque les premières divergences publiques au sommet de l’exécutif américain. Au lendemain d’un scrutin qui a vu les démocrates reprendre le contrôle du Sénat et de la Chambre des représentants, JD Vance a directement désigné la guerre contre l’Iran comme la principale responsable du revers subi par son camp. « La raison pour laquelle nous avons perdu, c’est la guerre », a écrit mercredi 4 novembre le vice-président sur X. Une déclaration particulièrement remarquée de la part du numéro deux de l’administration, alors que Donald Trump continue de défendre sa décision d’avoir engagé les États-Unis dans ce conflit aux côtés d’Israël.

Dans un long message consacré aux résultats électoraux, JD Vance conteste l’idée selon laquelle les républicains auraient simplement souffert d’une mobilisation insuffisante. Selon lui, de nombreux électeurs qui avaient soutenu Donald Trump en 2024 se sont cette fois tournés vers les démocrates, mécontents de la politique menée à Washington. Le vice-président invite les responsables de son parti à reconnaître le coût de la guerre, allant jusqu’à questionner le prix politique payé pour cette intervention militaire. Il estime également que les républicains doivent désormais se concentrer sur le pouvoir d’achat, mettre fin au conflit iranien et revoir les relations des États-Unis avec Israël.

Trump assume sa guerre, Vance veut en tirer les conséquences

Donald Trump n’a pas publiquement condamné les propos de son vice-président. Interrogé mercredi, le président américain a même reconnu que son analyse était en grande partie juste. Mais il refuse d’en tirer les mêmes conclusions. Dans un entretien au Wall Street Journal, il a affirmé qu’il reprendrait la même décision s’il devait à nouveau choisir, considérant que l’intervention contre l’Iran était nécessaire pour empêcher Téhéran de se doter de l’arme nucléaire. JD Vance, qui avait déjà exprimé des réserves sur la poursuite du conflit, semble au contraire privilégier une sortie négociée. La différence porte donc moins sur le constat électoral que sur l’appréciation de la guerre elle-même.

Cette prise de position intervient alors que la Maison-Blanche doit décider de la suite de ses opérations militaires au Moyen-Orient. Lancée en février, la campagne américaine et israélienne contre l’Iran n’a pas débouché sur un accord de paix durable, malgré un cessez-le-feu intervenu au printemps. Le conflit a également contribué à la hausse des prix de l’énergie, devenue un sujet majeur pour les électeurs américains. Les déclarations de JD Vance attirent d’autant plus l’attention qu’il est régulièrement cité parmi les personnalités susceptibles de briguer la succession de Donald Trump en 2028. Sans annoncer de rupture politique avec le président, le vice-président vient de prendre publiquement ses distances avec l’une des décisions les plus controversées de son administration.

Partager cet article

Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

Voir tous les articles de Radouan Kourak

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Réagir à l’article

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

Plus de International

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une