La défaite des républicains lors des élections de mi-mandat entraîne des dissensions au sein de l'exécutif américain. JD Vance attribue ce revers à la guerre contre l'Iran, divergeant de la position de Donald Trump qui maintient la nécessité de l'intervention. Vance plaide pour un changement de stratégie centrée sur le pouvoir d'achat et une sortie négociée du conflit.

La défaite des républicains aux élections de mi-mandat provoque les premières divergences publiques au sommet de l’exécutif américain. Au lendemain d’un scrutin qui a vu les démocrates reprendre le contrôle du Sénat et de la Chambre des représentants, JD Vance a directement désigné la guerre contre l’Iran comme la principale responsable du revers subi par son camp. « La raison pour laquelle nous avons perdu, c’est la guerre », a écrit mercredi 4 novembre le vice-président sur X. Une déclaration particulièrement remarquée de la part du numéro deux de l’administration, alors que Donald Trump continue de défendre sa décision d’avoir engagé les États-Unis dans ce conflit aux côtés d’Israël.

Dans un long message consacré aux résultats électoraux, JD Vance conteste l’idée selon laquelle les républicains auraient simplement souffert d’une mobilisation insuffisante. Selon lui, de nombreux électeurs qui avaient soutenu Donald Trump en 2024 se sont cette fois tournés vers les démocrates, mécontents de la politique menée à Washington. Le vice-président invite les responsables de son parti à reconnaître le coût de la guerre, allant jusqu’à questionner le prix politique payé pour cette intervention militaire. Il estime également que les républicains doivent désormais se concentrer sur le pouvoir d’achat, mettre fin au conflit iranien et revoir les relations des États-Unis avec Israël.

Trump assume sa guerre, Vance veut en tirer les conséquences

Donald Trump n’a pas publiquement condamné les propos de son vice-président. Interrogé mercredi, le président américain a même reconnu que son analyse était en grande partie juste. Mais il refuse d’en tirer les mêmes conclusions. Dans un entretien au Wall Street Journal, il a affirmé qu’il reprendrait la même décision s’il devait à nouveau choisir, considérant que l’intervention contre l’Iran était nécessaire pour empêcher Téhéran de se doter de l’arme nucléaire. JD Vance, qui avait déjà exprimé des réserves sur la poursuite du conflit, semble au contraire privilégier une sortie négociée. La différence porte donc moins sur le constat électoral que sur l’appréciation de la guerre elle-même.

Cette prise de position intervient alors que la Maison-Blanche doit décider de la suite de ses opérations militaires au Moyen-Orient. Lancée en février, la campagne américaine et israélienne contre l’Iran n’a pas débouché sur un accord de paix durable, malgré un cessez-le-feu intervenu au printemps. Le conflit a également contribué à la hausse des prix de l’énergie, devenue un sujet majeur pour les électeurs américains. Les déclarations de JD Vance attirent d’autant plus l’attention qu’il est régulièrement cité parmi les personnalités susceptibles de briguer la succession de Donald Trump en 2028. Sans annoncer de rupture politique avec le président, le vice-président vient de prendre publiquement ses distances avec l’une des décisions les plus controversées de son administration.