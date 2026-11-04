James Talarico, démocrate, remporte l'élection sénatoriale au Texas, battant Ken Paxton, candidat soutenu par Trump, dans une région historiquement républicaine. Sa victoire, soulignée par des thèmes de pouvoir d'achat et de lutte contre la corruption, constitue un revers pour les républicains et modifie les équilibres politiques de l'État.

Le Texas vient de connaître un bouleversement politique. James Talarico, démocrate de 37 ans, a remporté mardi 3 novembre l’élection sénatoriale face à Ken Paxton, procureur général de l’État et candidat soutenu par Donald Trump. Une victoire historique dans ce territoire conservateur, où les démocrates n’avaient plus remporté d’élection à l’échelle de l’État depuis 1994. Au terme d’une campagne particulièrement disputée, l’ancien enseignant devenu parlementaire a réussi à faire basculer un siège que les républicains espéraient conserver.

La confrontation entre les deux hommes a donné lieu à l’une des campagnes sénatoriales les plus coûteuses de l’histoire américaine. Ken Paxton, figure de la droite trumpiste, avait obtenu l’investiture républicaine après avoir écarté le sénateur sortant John Cornyn. Son parcours était toutefois marqué par plusieurs controverses judiciaires et personnelles, régulièrement évoquées par ses adversaires. James Talarico a, de son côté, concentré sa campagne sur le pouvoir d’achat, le coût des soins et la lutte contre la corruption, tout en revendiquant sa foi chrétienne et ses convictions progressistes.

« Ce soir, nous avons vaincu Goliath »

Ancien professeur et étudiant en théologie presbytérienne, James Talarico a fait de son parcours personnel un élément important de sa campagne. Il a cherché à s’adresser au-delà de l’électorat démocrate traditionnel, dans un État où la religion occupe une place majeure dans la vie publique. Au soir de sa victoire, il a célébré la défaite d’un adversaire disposant d’un appareil politique et de moyens financiers considérables. « Ce soir, nous avons vaincu Goliath », a-t-il lancé devant ses partisans.

Le résultat constitue un revers pour les républicains au Texas, un État remporté par Donald Trump avec une avance importante lors de la présidentielle de 2024. La victoire de Talarico accompagne celle de Gina Hinojosa, élue gouverneure face au républicain Greg Abbott. Ces deux succès démocrates modifient les équilibres politiques locaux et contribuent au changement de majorité au Congrès. Pour James Talarico, cette élection marque son entrée au Sénat fédéral, après plusieurs années passées à la Chambre des représentants du Texas.