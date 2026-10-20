VIDÉO – Zelensky sous cocaïne ? Ses reniflements et son comportement étrange sur NBC relancent la polémique

Zelensky sous cocaïne ? Ses reniflements et son comportement étrange sur NBC relancent la polémique

L'interview de Volodymyr Zelensky sur NBC suscite une controverse sur les réseaux sociaux, où ses gestes et reniflements sont interprétés comme des signes de consommation de cocaïne. Bien que l'entretien traite des relations entre Washington et Kiev, les critiques s'attachent à son comportement, relançant des accusations régulières à son égard.

Une interview de Volodymyr Zelensky sur la chaîne américaine NBC fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. En pleine discussion avec une journaliste, le président ukrainien porte ses doigts à son nez, semble renifler et marque des pauses avant de répondre. Des images qui font immédiatement ressurgir les accusations de consommation de cocaïne visant le dirigeant ukrainien. Sur Internet, les commentaires se multiplient, notamment sur les comptes russophones, où certains internautes ne prennent même plus la peine de dissimuler leurs soupçons.

Des reniflements et des gestes qui attirent l’attention

Face à la caméra, Volodymyr Zelensky apparaît vêtu de noir, installé dans un bureau de la présidence ukrainienne. Alors qu’il écoute les questions de la journaliste américaine, son comportement attire l’attention de plusieurs internautes.

Le président ukrainien porte notamment ses doigts à son nez et le pince. Ses reniflements, son regard fixe et les pauses précédant certaines de ses réponses deviennent rapidement le sujet de nombreuses publications.

La vidéo circule partout, accompagnée de commentaires particulièrement mordants. L’un d’eux lance : « Encore une livraison de neige ? » Une référence directe à la cocaïne, surnommée « neige » dans le langage familier.

D’autres publications accusent ouvertement le président ukrainien d’avoir consommé des stupéfiants avant de répondre aux questions de la télévision américaine. Les gestes du chef de l’État sont examinés, ralentis et commentés par des internautes convaincus de reconnaître les signes d’une consommation de drogue.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que le comportement de Zelensky face aux journalistes attire l’attention.

La cocaïne, un soupçon récurrent autour du président ukrainien

Depuis plusieurs années, Volodymyr Zelensky fait régulièrement l’objet d’accusations concernant une éventuelle consommation de cocaïne. Ses détracteurs scrutent ses interventions publiques, ses expressions faciales, ses mouvements et ses réactions devant les caméras.

La guerre en Ukraine a encore amplifié la diffusion de ces publications, particulièrement sur les réseaux sociaux russophones. Plusieurs vidéos ont été utilisées pour alimenter les soupçons, parfois au moyen de montages ajoutant artificiellement de la poudre blanche sur son bureau.

La cocaïne a également été au cœur d’une autre polémique impliquant Emmanuel Macron lors d’un déplacement à Kiev. Des internautes avaient alors accusé le président français et ses homologues européens de dissimuler de la drogue, alors que l’objet montré sur les images était un mouchoir.

L’ancienne porte-parole de Zelensky, Ioulia Mendel, a elle aussi été interrogée sur les accusations visant le président ukrainien. Elle a évoqué l’existence de témoignages et de rumeurs dans les milieux politiques ukrainiens, tout en indiquant ne l’avoir jamais personnellement vu consommer de stupéfiants.

Une interview sur Trump et la guerre éclipsée par quelques secondes de vidéo

L’entretien accordé à NBC porte principalement sur les relations entre Washington et Kiev, les perspectives de paix et la guerre contre la Russie. Volodymyr Zelensky y défend ses positions face aux critiques de Donald Trump et à la pression américaine concernant l’avenir du conflit.

Le président ukrainien évoque également le soutien militaire des États-Unis et les conséquences qu’aurait un changement de politique de Washington sur la guerre en Ukraine.

Mais sur les réseaux sociaux, ce ne sont pas ses déclarations diplomatiques qui retiennent l’attention de ceux qui diffusent l’extrait. Les discussions se concentrent sur ses reniflements, ses gestes vers son nez et ses réactions devant la caméra.

« Encore une livraison de neige ? » : les réseaux sociaux se déchaînent

La formule ironique accompagnant la vidéo résume le ton des commentaires : « Encore une livraison de neige ? » Les auteurs de ces publications suggèrent ouvertement que les reniflements du président ukrainien seraient liés à une consommation de cocaïne.

Le contraste entre la gravité des sujets abordés pendant l’entretien et les images commentées nourrit les moqueries. Alors que Zelensky tente de convaincre les Américains de poursuivre leur soutien à Kiev, ses détracteurs concentrent leurs attaques sur son apparence et ses réactions physiques.

Les images montrent des gestes et des hésitations, sans apporter de preuve d’une consommation de drogue. Elles suffisent néanmoins à relancer une polémique récurrente autour du président ukrainien, dont chaque apparition publique est désormais scrutée par ses adversaires.