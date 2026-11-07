Gadi Eisenkot reçoit le mandat de former le nouveau gouvernement israélien, marquant un coup dur pour Benyamin Netanyahou. Bien qu'il ait le soutien de 67 députés, des obstacles subsistent pour constituer une coalition viable, notamment l'opposition de certains partis à s'associer avec les formations arabes. Le résultat des négociations pourrait changer la donne politique en Israël.

C’est une étape décisive vers une possible alternance en Israël. Le président Isaac Herzog a annoncé ce samedi 7 novembre sa décision de confier à Gadi Eisenkot, ancien chef d’état-major de l’armée israélienne et principal rival de Benyamin Netanyahou, la mission de former le prochain gouvernement. Le dirigeant du parti Yashar est attendu dimanche à 17 heures à la résidence présidentielle de Jérusalem pour recevoir officiellement son mandat. Cette décision intervient après plusieurs jours de consultations avec les formations représentées à la Knesset, à l’issue desquelles Eisenkot a recueilli le soutien de 67 députés, contre seulement 46 pour le Premier ministre sortant. Un revers important pour Netanyahou, dont la coalition a perdu sa majorité lors des élections législatives du 27 octobre.

Le rapport de force s’est notamment inversé grâce aux recommandations des partis arabes, qui ont choisi de soutenir la désignation de Gadi Eisenkot malgré leurs profondes divergences politiques avec lui. À l’inverse, Netanyahou a été privé du soutien du Judaïsme unifié de la Torah, formation ultra-orthodoxe qui l’accompagnait depuis près de trente ans. Ses sept députés ont refusé de recommander un candidat, sur fond de désaccord concernant les exemptions de service militaire des étudiants des écoles religieuses. Le président Herzog a poursuivi ses consultations jusqu’à samedi, rencontrant notamment les deux principaux prétendants avant de faire connaître son choix. Pour la première fois depuis longtemps, Netanyahou se retrouve ainsi écarté de la première tentative de formation d’un gouvernement.

Une coalition encore à construire, malgré les 67 soutiens

Gadi Eisenkot dispose désormais de 28 jours pour parvenir à un accord de coalition, avec une éventuelle prolongation de quatorze jours accordée par le président. Mais les 67 recommandations obtenues lors des consultations ne constituent pas une majorité gouvernementale déjà acquise. Plusieurs formations de son camp refusent en effet de participer à un exécutif dépendant des partis arabes, pourtant indispensables à l’avance dont il bénéficie. Naftali Bennett et Avigdor Lieberman ont notamment exprimé leurs réserves sur cette perspective. L’ancien chef d’état-major devra donc trouver une formule permettant de surmonter ces oppositions, au risque de voir échouer sa tentative malgré le soutien d’une majorité de députés lors des consultations présidentielles.

Benyamin Netanyahou n’a pas pour autant renoncé à conserver le pouvoir. Quelques heures avant l’annonce d’Isaac Herzog, le chef du Likoud avait renouvelé son appel à la formation d’un gouvernement d’union nationale, mettant en garde contre une coalition qui dépendrait, selon lui, de formations favorables au Hamas. Le camp Eisenkot a rejeté ces accusations, dénonçant une tentative du Premier ministre sortant de préserver sa position. Si les négociations engagées par Gadi Eisenkot aboutissent, Israël pourrait connaître un changement de gouvernement après les longues années de domination politique de Netanyahou. Dans le cas contraire, le président pourrait confier la mission à un autre parlementaire. Une chose est désormais acquise : le premier mandat de formation du gouvernement ne reviendra pas à Netanyahou, mais à son principal adversaire.