La manifestation du 7 novembre en France a attiré 146 000 participants, marquant un net recul par rapport aux précédentes mobilisations. Malgré des affrontements et 360 interpellations à travers le pays, les autorités notent une baisse de l'engagement populaire. Le gouvernement prévoit des discussions avec les syndicats pour aborder les préoccupations financières.

La quatrième journée de mobilisation contre la vie chère confirme le recul de la contestation dans les rues. Selon le bilan communiqué samedi 7 novembre par le ministère de l’Intérieur, 146 000 personnes ont manifesté dans toute la France, dont 46 000 à Paris, à l’occasion de 141 rassemblements. L’intersyndicale de la jeunesse revendique pour sa part 250 000 participants, dont 75 000 dans la capitale. Malgré cet écart entre les estimations, la baisse est nette : Beauvau avait recensé 320 000 manifestants le 31 octobre, 410 000 le 24 octobre et 550 000 le 17 octobre. Après quatre samedis de contestation, les organisations mobilisées peinent désormais à retrouver la participation des premières journées.

Le calme relatif observé dans plusieurs cortèges n’a pas empêché de nouveaux affrontements. À 19 heures, le ministère de l’Intérieur faisait état d’au moins 360 interpellations, contre 232 une heure auparavant. Des incidents ont notamment été signalés à Toulouse, Grenoble, Marseille, Nantes, Lyon, Bordeaux, Strasbourg et Dijon. Selon les autorités, plusieurs groupes de militants radicaux ont tenté de pénétrer dans des périmètres interdits et ont lancé des projectiles ou des mortiers d’artifice en direction des forces de l’ordre. À Paris, la manifestation entre République et Nation s’est déroulée globalement dans le calme, avant des tensions lors de la dispersion du cortège.

Le gouvernement constate un recul de la contestation

Laurent Nuñez avait pourtant choisi de maintenir un dispositif exceptionnel de 70 000 policiers et gendarmes, appuyés notamment par des blindés et des engins lanceurs d’eau. Près de 40 000 contrôles préventifs ont été réalisés dans les gares et sur les axes conduisant aux centres-villes. Le ministre de l’Intérieur a dénoncé la présence de groupes violents déterminés à provoquer des affrontements, tout en saluant l’action des forces de sécurité. Les autorités avaient également interdit plusieurs rassemblements autonomes, notamment celui annoncé par des Gilets jaunes place de la Concorde.

La diminution du nombre de manifestants ne signifie pas pour autant que les revendications ont disparu. Deux jours plus tôt, la mobilisation interprofessionnelle du 5 novembre avait encore rassemblé 575 000 personnes selon le ministère, autour des salaires et du pouvoir d’achat. Sébastien Lecornu doit désormais réunir les organisations syndicales et patronales lundi à Matignon pour discuter des réponses gouvernementales, notamment d’une possible revalorisation anticipée du Smic.