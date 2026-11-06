Colère sociale : l'intersyndicale décidera de la suite du mouvement après la réunion de lundi à Matignon

Après une journée de grèves et manifestations marquée par une participation massive, l'intersyndicale se prépare à se réunir lundi à Matignon pour discuter des revendications sur les salaires et le pouvoir d'achat. Les syndicats attendent des engagements concrets de la part du gouvernement avant de décider d'une nouvelle mobilisation.

Au lendemain d’une importante journée de grèves et de manifestations, les organisations syndicales attendent désormais des réponses concrètes du gouvernement. Une conférence sociale doit se tenir lundi 9 novembre à Matignon, à l’initiative du Premier ministre Sébastien Lecornu. L’intersyndicale devrait ensuite déterminer les suites à donner à la mobilisation, alors que les revendications sur les salaires, le pouvoir d’achat et les services publics restent au cœur du mouvement.

La journée du jeudi 5 novembre a marqué une nouvelle étape dans la contestation sociale en France. Selon le ministère de l’Intérieur, 575 000 personnes ont manifesté à travers le pays, tandis que la CGT revendique 1,6 million de participants. Ces chiffres, qui témoignent d’une forte divergence entre les estimations officielles et syndicales, illustrent néanmoins l’ampleur de la mobilisation. Salariés du secteur privé, fonctionnaires, retraités et jeunes se sont retrouvés dans les cortèges pour dénoncer la dégradation de leur pouvoir d’achat et réclamer des mesures sur les rémunérations.

Face à cette mobilisation, le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé la tenue d’une conférence sociale lundi 9 novembre à Matignon. Cette rencontre réunira les représentants des organisations syndicales et patronales afin d’aborder les questions salariales. Pour l’exécutif, l’objectif est de renouer le dialogue et d’identifier des mesures susceptibles de répondre aux revendications. Les syndicats, de leur côté, attendent des engagements précis avant de décider d’une éventuelle nouvelle journée nationale de grève.

Une mobilisation importante qui renforce la pression sur le gouvernement

La mobilisation du 5 novembre intervient après plusieurs semaines de tensions sociales, marquées notamment par des rassemblements contre la vie chère et par la participation croissante des organisations de jeunesse. Les syndicats dénoncent une situation dans laquelle les prix de nombreux produits et services continuent de peser sur les budgets, tandis que les salaires et les pensions ne progresseraient pas suffisamment pour compenser ces dépenses. Les difficultés rencontrées dans les services publics, particulièrement dans l’éducation et la santé, figurent également parmi les préoccupations exprimées.

L’intersyndicale entend s’appuyer sur cette journée pour obtenir des avancées. Plusieurs organisations considèrent que le gouvernement doit désormais passer des déclarations aux décisions. La question d’une nouvelle mobilisation reste ouverte, mais aucune date commune n’a été officiellement arrêtée. Les responsables syndicaux souhaitent notamment mesurer la portée des propositions qui seront présentées lundi avant de définir une stratégie collective.

Le Smic et les augmentations salariales au centre des discussions

Parmi les principales revendications figure la revalorisation du salaire minimum. La CFDT réclame une augmentation de 100 euros net par mois, tandis que la CGT demande une hausse de 10 % du Smic ainsi qu’une indexation plus large des salaires sur les prix. Les organisations syndicales souhaitent également que les négociations salariales soient relancées dans les branches professionnelles, notamment celles dont les minima conventionnels restent inférieurs au salaire minimum légal.

Le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, a déjà engagé des échanges avec les partenaires sociaux. Il a indiqué qu’une hausse du Smic ne constituait pas un sujet tabou, tout en soulignant la nécessité d’évaluer ses conséquences sur l’emploi. Le gouvernement devra notamment trouver un équilibre entre l’amélioration des revenus des salariés et les inquiétudes des entreprises concernant l’augmentation du coût du travail. Le Premier ministre a demandé au ministre de finaliser ses concertations avant dimanche.

Une conférence sociale attendue lundi à Matignon

La réunion du 9 novembre doit permettre aux organisations syndicales et patronales de confronter leurs propositions. Sébastien Lecornu souhaite engager un dialogue structuré sur les salaires et le pouvoir d’achat, dans un contexte budgétaire contraint. Les représentants du patronat seront notamment appelés à se prononcer sur les marges de manœuvre des entreprises en matière de rémunération, tandis que les syndicats demanderont des garanties sur la progression des revenus.

Les discussions ne devraient toutefois pas se limiter au secteur privé. Le ministre de l’Action et des Comptes publics, David Amiel, poursuit parallèlement ses échanges avec les représentants de la fonction publique. Les organisations syndicales réclament notamment une amélioration des rémunérations des agents et davantage de moyens pour les services publics. Ces revendications s’inscrivent dans les débats budgétaires pour 2027, qui compliquent la recherche de compromis financiers.

La jeunesse et les services publics, autres foyers de contestation

La mobilisation sociale ne se résume pas aux seules questions salariales. Les lycéens et les étudiants participent également au mouvement, avec des revendications portant sur les conditions d’études, les moyens accordés aux établissements et le fonctionnement de Parcoursup. Le gouvernement prévoit d’ailleurs une réunion de travail consacrée à l’orientation scolaire lundi, associant notamment des représentants des lycéens et des enseignants.

Cette diversité des revendications constitue une difficulté supplémentaire pour l’exécutif. Une conférence sociale réunissant syndicats et patronat peut permettre d’avancer sur les rémunérations, mais elle ne répondra pas nécessairement à toutes les attentes exprimées dans la rue. Les préoccupations des jeunes, des retraités ou encore de certains collectifs citoyens dépassent le cadre traditionnel des négociations entre partenaires sociaux.

Vers une nouvelle journée de grève nationale ?

L’issue de la réunion de lundi pourrait peser sur les prochaines décisions de l’intersyndicale. En cas d’avancées jugées suffisantes, les organisations pourraient privilégier la poursuite des négociations. À l’inverse, si les propositions gouvernementales sont considérées comme insuffisantes, une nouvelle journée de grève ou un élargissement des actions pourraient être discutés. Les différentes centrales n’ont toutefois pas nécessairement la même stratégie : certaines privilégient le dialogue social, tandis que d’autres défendent un renforcement du rapport de force.

Pour Sébastien Lecornu, l’enjeu est désormais de transformer l’ouverture du dialogue en résultats concrets. Pour les syndicats, il s’agit d’obtenir des mesures capables de répondre aux difficultés quotidiennes des salariés et des ménages. La conférence sociale du lundi 9 novembre constituera donc une étape importante dans l’évolution du mouvement. Mais la décision de poursuivre ou non la mobilisation dépendra avant tout du contenu des réponses apportées par le gouvernement et les représentants patronaux.