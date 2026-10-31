Elwan, jeune lycéen devenu célèbre pour son élan médiatique autour de Jean-Luc Mélenchon, subit une déconvenue lors de la manifestation contre la vie chère. Repoussé à l'arrière du cortège, son visage fermé contraste avec son assurance habituelle, déclenchant moqueries sur les réseaux sociaux et rappelant ses récentes expositions publiques.

Le jeune Elwan, devenu célèbre après avoir embrassé Jean-Luc Mélenchon et multiplié les apparitions à la télévision, a connu un moment embarrassant ce samedi, lors de la manifestation parisienne contre la vie chère. Alors qu’il voulait figurer au premier rang du cortège, le lycéen s’est retrouvé derrière les manifestants occupant la première ligne. Une humiliation apparente pour celui qui, propulsé sous les projecteurs depuis plusieurs semaines, semblait déjà avoir pris goût à son nouveau statut de « star » de la contestation.

Elwan repoussé derrière : la « star » remise à sa place

La scène s’est déroulée au milieu d’un cortège particulièrement dense, en présence de plusieurs personnalités politiques de La France insoumise. Elwan apparaît à proximité des premiers rangs, entouré de militants, de drapeaux et de pancartes. Mais au milieu des mouvements de foule, le jeune homme se retrouve derrière la première ligne, occupée par d’autres manifestants.

Sur les images, son visage fermé tranche avec l’assurance qu’il affichait lors de ses précédentes apparitions médiatiques. Celui qui avait pris l’habitude de s’exprimer devant les caméras semble nettement moins enthousiaste au milieu de la foule.

La scène a rapidement suscité des moqueries sur les réseaux sociaux. Le lycéen, devenu une petite célébrité après son rapprochement avec Jean-Luc Mélenchon, apparaît cette fois dans une position bien moins avantageuse. Les images montrent son repositionnement derrière les premiers rangs, sans établir avec certitude qui l’a écarté ni pour quelle raison.

Il avait embrassé Mélenchon et affiché ses ambitions politiques

Le contraste est d’autant plus frappant qu’Elwan avait connu une ascension médiatique fulgurante au début du mois. Âgé de 17 ans, le lycéen parisien s’était fait remarquer grâce à ses interventions particulièrement assurées devant les caméras, lors de la mobilisation contre le gouvernement.

Sa popularité avait véritablement explosé le 6 octobre, lorsqu’il avait embrassé Jean-Luc Mélenchon en pleine manifestation⁠. Le jeune homme avait alors affirmé que le dirigeant insoumis était « celui qui va sauver la France ».

Le fondateur de La France insoumise avait lui-même contribué à mettre le lycéen en lumière en publiant une photographie de leur rencontre, accompagnée de cette formule particulièrement flatteuse : « Rencontre de tribuns du peuple ! »

Elwan avait également déclaré que « La France insoumise va sauver les jeunes », tout en précisant ne pas appartenir au parti. Sa notoriété soudaine lui avait ensuite ouvert les portes de plusieurs émissions de télévision, notamment Quotidien, sur TMC, et LCI. Le jeune homme avait même évoqué ses ambitions politiques, confiant qu’il se verrait bien devenir maire ou député.

Mélenchon devant, Elwan derrière : un retour à la réalité

Ce samedi, Jean-Luc Mélenchon participait lui aussi à la manifestation nationale contre la vie chère, organisée sous haute surveillance policière. Le dirigeant insoumis avait rejoint le rassemblement parisien vers 14h25, accompagné notamment de Rima Hassan, Thomas Portes et Manon Aubry.

Les manifestants défilaient entre la porte de Bagnolet et la porte de Charenton, après que le Conseil d’État avait interdit le parcours initialement prévu entre Bastille et Nation⁠.

Pour Elwan, ce nouvel épisode embarrassant rappelle également ses difficultés rencontrées sur LCI, lorsqu’une intervenante l’avait accusé de préjugés racistes⁠. Le lycéen avait ensuite essuyé une charge particulièrement sévère de Louise, représentante de l’UNI, qui lui avait lancé : « Vous êtes les idiots utiles de ce mouvement ! »⁠.

Cette fois, c’est dans la rue qu’Elwan s’est retrouvé dans une position moins flatteuse. Quelques semaines après avoir embrassé Jean-Luc Mélenchon et affiché son admiration pour lui, le lycéen apparaît derrière les premiers rangs du cortège, le visage fermé, tandis que les responsables politiques occupent le devant de la manifestation.