VIDÉO - La mairie de Limoges ravagée par les flammes, la salle des mariages et l’état civil détruits

Les manifestations du 17 octobre à Limoges ont dégénéré en émeutes, culminant avec l'incendie de l'hôtel de ville, ravageant la salle des mariages et des archives municipales. D'autres violences ont été signalées, avec quatre véhicules de police incendiés et des commerces pillés, provoquant une importante mobilisation des secours.

La ville de Limoges a été le théâtre de scènes de chaos ce samedi. En marge des manifestations nationales contre la vie chère, des individus ont pris d’assaut l’hôtel de ville avant d’y déclencher un violent incendie. Les flammes ont gagné une partie du bâtiment historique, atteignant la toiture et menaçant sa structure. La salle des mariages et les locaux de l’état civil ont été ravagés. Plusieurs véhicules de police ont également été incendiés et des commerces pillés dans le centre-ville.

Un incendie volontaire au cœur de l’hôtel de ville

Les violences ont éclaté en fin d’après-midi, après plusieurs heures de mobilisation dans les rues de Limoges. Une partie des manifestants s’est dirigée vers l’hôtel de ville, où des individus ont brisé des fenêtres du rez-de-chaussée avant de pénétrer dans le bâtiment et d’y mettre le feu.

L’incendie s’est déclaré aux alentours de 18 heures. Les flammes se sont rapidement propagées à l’intérieur de l’édifice, provoquant un important dégagement de fumée noire visible depuis les rues environnantes. Des images diffusées sur les réseaux sociaux ont montré le bâtiment en feu, tandis qu’une foule se trouvait sur le parvis.

Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a confirmé l’attaque au moment même où les secours tentaient de maîtriser les flammes : « Au moment où je vous parle, il y a une intrusion et une mise à feu à l’intérieur de la mairie de Limoges. Les pompiers sont en cours d’intervention. »

La salle des mariages et l’état civil ravagés, la toiture menacée

L’incendie a provoqué des destructions considérables dans l’hôtel de ville. La salle des mariages et les locaux du service de l’état civil ont été ravagés par les flammes. Des équipements administratifs et des documents municipaux ont également été exposés au feu, à la fumée et à l’eau utilisée pour combattre l’incendie.

Le sinistre a gagné une aile du bâtiment avant d’atteindre la toiture. Les pompiers ont redouté une propagation aux parties supérieures de l’édifice, notamment à la charpente de la tour centrale et du clocheton. Le risque d’effondrement de certains éléments de la structure a compliqué leur intervention.

Construit à la fin du XIXe siècle et inauguré en 1883, l’hôtel de ville de Limoges constitue l’un des monuments emblématiques de la capitale de la Haute-Vienne. Conçu par l’architecte Charles-Alfred Leclerc, cet édifice monumental abrite les principaux espaces de représentation de la municipalité.

Les dégâts touchent ainsi un bâtiment historique, mais également des services administratifs indispensables au fonctionnement quotidien de la commune. L’étendue exacte des destructions et le sort de l’ensemble des archives municipales doivent encore être établis.

Quatre véhicules de police incendiés, des commerces pillés

Les violences ne se sont pas limitées à l’hôtel de ville. Plus tôt dans l’après-midi, de premiers affrontements avaient éclaté à proximité de l’autoroute A20, dans le quartier des Casseaux.

Des individus ont tiré des mortiers d’artifice en direction des forces de l’ordre, qui ont répliqué par des gaz lacrymogènes. Une voiture de police a été incendiée sur une bretelle de l’autoroute, tandis que des manifestants bloquaient la circulation.

Au total, quatre véhicules de police auraient été brûlés au cours des violences dans l’agglomération. Plusieurs commerces du centre-ville ont également été attaqués et pillés. La Fnac figure parmi les établissements signalés comme ayant été pris pour cible.

Les sapeurs-pompiers ont fait état de blessés dans les deux camps, sans communiquer de bilan chiffré. Les interventions se sont déroulées dans un climat de fortes tensions, alors que les forces de sécurité tentaient de contenir les groupes violents et de protéger les bâtiments menacés.

Une journée commencée dans le calme avant de dégénérer

La mobilisation avait pourtant débuté sans incident notable. Les premiers rassemblements avaient eu lieu au rond-point de La Valoine, puis place Denis-Dussoubs, dans le cadre de la journée nationale de protestation contre la vie chère.

La situation a basculé en fin d’après-midi avec les premiers affrontements, les incendies de véhicules et l’attaque de l’hôtel de ville. Les secours ont été mobilisés pendant plusieurs heures pour combattre les flammes et empêcher leur propagation.

Ces destructions ont accompagné une journée de violences dans plusieurs villes françaises. À Lyon, l’office de tourisme de la place Bellecour a été pillé et incendié. À Marseille, des individus ont forcé les portes de l’hôtel de ville à l’aide d’un bélier. À Lille, des manifestants ont pénétré dans la mairie et saccagé une partie des locaux.

Les affrontements ont également fait plusieurs blessés graves, notamment à Saint-Étienne, où un jeune homme a eu la main arrachée par l’explosion d’une grenade policière.

À Limoges, les opérations de secours se sont prolongées dans la soirée. L’incendie de l’hôtel de ville a laissé derrière lui des locaux municipaux dévastés, des véhicules calcinés et d’importants dégâts dans le centre-ville. Le bilan matériel définitif dépendra des constatations réalisées après l’extinction complète du feu.