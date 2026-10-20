Incendie de la mairie de Limoges : le principal suspect, militant d’ultragauche fiché S, arrêté par le RAID

Un militant d’ultragauche fiché S, soupçonné d'avoir incendié la mairie de Limoges lors des émeutes du 17 octobre, a été arrêté par le RAID. Cette interpellation fait progresser une enquête sur la destruction d'un bâtiment historique, alors que le maire accuse l’ultragauche d'avoir orchestré l'attaque. L'État promet des fonds pour la reconstruction.

Le principal suspect de l’incendie criminel qui a ravagé l’hôtel de ville de Limoges samedi 17 octobre a été interpellé ce mardi au petit matin par les policiers du RAID. L’homme a été arrêté à Val-d’Issoire, en Haute-Vienne, à une cinquantaine de kilomètres de Limoges. Selon les informations policières disponibles, il s’agit d’un militant d’ultragauche déjà fiché S. Son interpellation a été confirmée par Émilie Abrantes, procureure de la République de Limoges. Cette arrestation constitue une avancée importante dans l’enquête sur la destruction d’une grande partie de ce bâtiment historique, incendié lors des violences qui ont accompagné les manifestations nationales contre la vie chère.

Une arrestation menée par le RAID au petit matin

L’intervention a été réalisée mardi matin à Val-d’Issoire, une commune rurale située au nord-ouest de Limoges. Les policiers du RAID, unité spécialisée de la police nationale, ont été mobilisés pour procéder à l’interpellation de l’homme considéré comme le principal suspect de l’incendie.

Selon une source policière, l’individu est un activiste d’ultragauche déjà inscrit au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, communément désigné sous le nom de fiche S. Ce fichage constitue un outil de renseignement et ne signifie pas, à lui seul, qu’une personne a commis une infraction.

Un incendie criminel qui a dévasté la mairie

Samedi 17 octobre, une manifestation contre la vie chère a réuni environ 5 000 personnes à Limoges. Plusieurs centaines d’individus violents se sont mêlés au rassemblement, provoquant des affrontements avec les forces de l’ordre et des dégradations dans le centre-ville.

En fin de journée, un groupe d’émeutiers s’est attaqué à l’hôtel de ville. Des vitres ont été brisées et des individus ont pénétré de force dans le bâtiment avant d’y déclencher un incendie. Comme le montrent les images de la mairie de Limoges ravagée par les flammes, le feu s’est rapidement propagé aux étages et à la toiture.

Malgré l’intervention des sapeurs-pompiers, les flammes ont détruit une grande partie de l’édifice. La charpente s’est effondrée, tout comme le campanile central qui dominait le bâtiment. La salle des mariages et des locaux de l’état civil ont également été ravagés. Aucun décès n’a été signalé dans cet incendie.

Inauguré en 1883, l’hôtel de ville de Limoges est un édifice de style néo-Renaissance dont plusieurs éléments sont protégés au titre des monuments historiques. Sa destruction représente une perte patrimoniale considérable pour la commune.

Une enquête criminelle pour destruction en bande organisée

Le parquet de Limoges a ouvert une enquête en flagrance pour « destruction d’un bien par moyen dangereux en bande organisée ». Les investigations ont été confiées à la division de la criminalité organisée et spécialisée de la police nationale en Haute-Vienne.

Les enquêteurs doivent notamment déterminer le rôle exact du suspect interpellé, identifier les autres personnes ayant participé à l’intrusion et à l’incendie, et établir si l’attaque a été préparée à l’avance. L’exploitation des images de vidéosurveillance et des éléments recueillis sur les lieux doit permettre de reconstituer le déroulement des faits.

D’autres personnes ont été arrêtées à Limoges après les violences du 17 octobre, notamment dans le cadre des pillages et des dégradations commis dans le centre-ville. Ces procédures ne doivent toutefois pas être confondues avec l’enquête criminelle visant directement l’incendie de la mairie.

Le maire de Limoges accuse l’ultragauche d’avoir préparé l’attaque

Depuis samedi, le maire Les Républicains de Limoges, Guillaume Guérin, dénonce une attaque organisée contre les institutions de la République. L’élu affirme que plusieurs centaines de militants d’ultragauche se sont infiltrés parmi les manifestants et que l’incendie de l’hôtel de ville a été préparé.

« L’ultragauche a organisé la logistique. Ils avaient préparé leur coup, savaient par où entrer », a-t-il déclaré. Le maire reproche également aux autorités nationales de ne pas avoir déployé les moyens nécessaires pour protéger le bâtiment, alors que les forces de l’ordre étaient mobilisées sur plusieurs points de la ville.

Guillaume Guérin a notamment affirmé que les policiers avaient manqué de munitions pendant les affrontements et que l’hôtel de ville était resté insuffisamment protégé. Ces accusations ont alimenté une controverse sur l’organisation du maintien de l’ordre pendant la manifestation.

L’État promet de financer la reconstruction

Face à l’ampleur des destructions, Guillaume Guérin a réclamé une prise en charge financière de la reconstruction par l’État. Il a également évoqué la possibilité de démissionner si les pouvoirs publics ne répondaient pas aux besoins de la commune.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a réagi dès le lendemain du sinistre. Dans un courrier adressé au maire, il a promis de mobiliser les moyens nécessaires pour reconstruire l’édifice et accompagner la municipalité. Le gouvernement s’est ainsi engagé à soutenir la reconstruction de l’hôtel de ville de Limoges, tandis qu’un fonds exceptionnel doit aider les collectivités touchées par les violences.

La destruction du bâtiment a également perturbé le fonctionnement des services municipaux, notamment pour les démarches administratives et l’état civil. Des solutions provisoires ont été mises en place afin d’assurer la continuité du service public.

Dimanche 18 octobre, environ 7 000 personnes se sont rassemblées à Limoges pour condamner l’incendie et témoigner de leur attachement à l’hôtel de ville.

L’arrestation de ce mardi marque une nouvelle étape judiciaire. Les investigations se poursuivent pour établir les responsabilités individuelles, déterminer les conditions dans lesquelles l’incendie a été organisé et retrouver l’ensemble des personnes impliquées dans la destruction de l’hôtel de ville.