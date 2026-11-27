Lors du 108e Congrès des maires de France, Sébastien Lecornu imite Jacques Chirac, provoquant rires et applaudissements. Alors que le débat se concentre sur les défis budgétaires et administratifs, il souligne la complexité législative et appelle à un compromis budgétaire pour éviter une impasse. Sa performance humoristique reste un moment marquant de l'événement.

Scène inattendue au 108e Congrès des maires de France, ce jeudi 26 novembre, à Paris. Alors qu’il participait à un débat consacré notamment au budget de l’État et à la simplification administrative, le Premier ministre, Sébastien Lecornu, s’est lancé dans une imitation de Jacques Chirac. Reprenant le ton et la gestuelle de l’ancien président de la République, le chef du gouvernement a provoqué les rires et les applaudissements de l’assistance.

« Dans les niches fiscales, il y a des chiens dangereux ! »

Installé sur scène aux côtés de Gérard Larcher, président du Sénat, et de David Lisnard, réélu la veille à la présidence de l’Association des maires de France avec 72,06% des voix, Sébastien Lecornu évoquait les difficultés rencontrées pour simplifier les normes administratives.

Le Premier ministre a alors établi un parallèle avec les niches fiscales, avant de se mettre à imiter Jacques Chirac : « Ah ! Dans les niches fiscales, il y a des chiens dangereux ! »

En reproduisant le phrasé caractéristique de l’ancien chef de l’État, Sébastien Lecornu a immédiatement fait rire les élus présents dans la salle, qui ont également applaudi sa prestation.

Lecornu assure savoir imiter d’autres présidents

Marie Chantrait, la journaliste qui animait le débat, a réagi avec amusement : « On ignorait vos qualités d’imitateur. »

Quelques instants plus tard, alors qu’il évoquait Valéry Giscard d’Estaing, Sébastien Lecornu a laissé entendre que Jacques Chirac n’était pas le seul ancien président qu’il savait imiter : « Je ne vous ferai pas les imitations de tous les présidents […] encore que j’en suis capable. »

David Lisnard a confirmé les talents d’imitateur du Premier ministre, sans que celui-ci accepte de poursuivre sa démonstration.

Un débat beaucoup plus sérieux sur les difficultés des communes

Derrière cette parenthèse humoristique, les échanges portaient sur les difficultés concrètes rencontrées par les élus locaux. David Lisnard a notamment dénoncé l’accumulation des normes, la complexité des procédures administratives, ainsi que l’allongement des délais et l’augmentation des coûts nécessaires à la réalisation des projets municipaux.

Sébastien Lecornu a reconnu la difficulté de simplifier la législation française, évoquant notamment la judiciarisation de la société et la multiplication des dispositions législatives au cours de leur examen parlementaire.

« L’absence de budget nous mènerait dans l’abîme »

Le Premier ministre a également profité de cette rencontre pour revenir sur les négociations autour du budget 2027. Alors qu’il avait appelé la veille les parlementaires à trouver un compromis pour sortir de l’impasse budgétaire, Sébastien Lecornu a renouvelé son avertissement devant les maires : « L’absence de budget nous mènerait dans l’abîme. »

Pendant près de deux heures, le Premier ministre, le président du Sénat et le président de l’Association des maires de France ont ainsi débattu des finances publiques, des contraintes pesant sur les collectivités territoriales et de la simplification administrative. Une rencontre dont la séquence la plus insolite restera incontestablement cette imitation de Jacques Chirac.