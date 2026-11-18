Jordan Bardella accuse Anne-Cécile Mailfert d'avoir mis à l'écart sa compagne, Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles, de la Fondation des femmes en raison de leur relation. Il dénonce une incohérence entre ses principes et ses actions, accusant Mailfert d'indignation sélective après une récente polémique sur sa vie personnelle. Cette situation suscite des tensions au sein des débats publics.

Après la colère d’Anne-Cécile Mailfert sur franceinfo, Jordan Bardella contre-attaque. Le président du Rassemblement national accuse la présidente de la Fondation des femmes d’avoir elle-même écarté sa compagne, Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles, en raison de leur relation. Pour étayer ses accusations, il publie un extrait de son livre Gouverner, reproduisant notamment un message envoyé par la militante féministe à la jeune femme.

La colère d’Anne-Cécile Mailfert sur franceinfo n’a pas échappé à Jordan Bardella. Alors que la présidente de la Fondation des femmes s’est emportée lundi après qu’une journaliste a rappelé à l’antenne qu’elle partageait la vie de Stéphane Sitbon-Gomez, numéro deux de France Télévisions, le président du Rassemblement national lui reproche désormais d’avoir réservé un traitement comparable à sa propre compagne.

Sur X, Jordan Bardella dénonce une indignation à géométrie variable. Il accuse Anne-Cécile Mailfert d’avoir demandé à Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles de prendre ses distances avec la Fondation des femmes après la révélation de leur relation amoureuse.

« Les principes ne valent-ils que lorsqu’ils vous concernent ? »

Dans un message publié mardi, Jordan Bardella interpelle directement la responsable associative : « Il est effectivement saisissant, en 2026, de voir une femme renvoyée aux fonctions et aux opinions de son conjoint. »

Le président du RN poursuit en dénonçant une contradiction entre les principes défendus par Anne-Cécile Mailfert et son comportement à l’égard de Maria Carolina : « Mais quelle indignation sélective, chère Madame ! Ce que vous dénoncez aujourd’hui avec tant de vigueur, vous l’avez vous-même infligé à une autre femme. Les principes ne valent-ils que lorsqu’ils vous concernent ? »

Pour appuyer son accusation, Jordan Bardella accompagne sa publication d’une photographie des pages 76 et 77 de son livre Gouverner. Il y raconte comment sa relation avec Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles aurait entraîné la mise à l’écart de cette dernière de la Fondation des femmes.

Maria Carolina écartée après la révélation de sa relation avec Bardella

Dans son ouvrage, Jordan Bardella revient sur un épisode qui remonte à la révélation publique de sa relation avec la princesse italienne. Une courte vidéo montrant le couple côte à côte à la sortie des célébrations du bicentenaire du Figaro avait alors circulé.

À cette époque, Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles entretenait des liens avec la Fondation des femmes. Selon Jordan Bardella, elle avait apporté un soutien financier à l’organisation et participé à plusieurs de ses projets.

Le président du Rassemblement national affirme que quelques jours après la diffusion de cette vidéo, Anne-Cécile Mailfert a personnellement contacté la jeune femme, quelques heures avant une soirée organisée par la fondation.

La raison de cette démarche : les informations de presse associant Maria Carolina à une personnalité politique dont les positions étaient éloignées de celles défendues par l’organisation.

Jordan Bardella présente cet épisode comme une exclusion motivée non par les actes ou les convictions personnelles de sa compagne, mais par sa relation sentimentale avec lui.

Le SMS d’Anne-Cécile Mailfert dévoilé dans le livre de Bardella

Dans Gouverner, Jordan Bardella reproduit le contenu d’un message qu’il attribue à Anne-Cécile Mailfert. La présidente de la Fondation des femmes commence par remercier Maria Carolina pour son engagement et son soutien.

« Chère Carolina, je voulais d’abord vous remercier sincèrement pour le soutien que vous avez apporté jusqu’ici à la Fondation des Femmes, qui nous est très précieux. Je préférerais donc que nous échangions tranquillement avant de vous retrouver à nouveau à nos côtés lors d’un événement public. »

Ce message, tel qu’il est reproduit dans le livre, confirme une demande de discussion préalable à une nouvelle participation publique de Maria Carolina aux événements de la fondation. Il ne contient toutefois pas de notification formelle d’exclusion.

Pour Jordan Bardella, cette démarche constitue néanmoins une sanction politique infligée à sa compagne en raison de leur relation.

Sur CNews, Bardella dénonce « une indignité » et « un sectarisme »

Le président du Rassemblement national avait également exprimé sa colère sur CNews. Interrogé sur le traitement réservé à Maria Carolina, il avait vivement critiqué la décision d’Anne-Cécile Mailfert.

« Que Anne-Cécile Mailfert ait écarté Maria-Carolina, qui s’est beaucoup engagée pour la Fondation des Femmes, je trouve ça d’une indignité, d’une inhumanité, d’un sectarisme absolument révoltants. »

Il avait également dénoncé le fait de juger une femme à travers les opinions politiques de son compagnon, avant de qualifier l’incident de franceinfo d’« arroseur arrosé ».

Anne-Cécile Mailfert avait quitté franceinfo après une précision sur son compagnon

La contre-attaque de Jordan Bardella fait directement suite à l’incident qui a secoué le plateau de franceinfo.

Lundi, Anne-Cécile Mailfert était invitée à commenter l’affaire Gérard Depardieu. À la fin de son intervention, la journaliste Fanny Conquy a précisé qu’elle était la compagne de Stéphane Sitbon-Gomez, directeur général adjoint de France Télévisions, conformément à une consigne déontologique de sa direction.

La présidente de la Fondation des femmes a immédiatement contesté cette précision : « J’assume complètement mon compagnon, pardon mais c’est absolument scandaleux. »

Elle a également demandé quel rapport pouvait exister entre sa relation sentimentale et l’affaire Gérard Depardieu. La journaliste lui a expliqué que cette information permettait de signaler aux téléspectateurs un éventuel lien d’intérêt avec le groupe audiovisuel public.

Anne-Cécile Mailfert s’est alors tournée vers un autre journaliste pour lui demander qui était sa compagne. Après l’entretien, elle a quitté le plateau dans une vive colère, lançant notamment : « Vous êtes des malades ! »

La mention de sa relation avec Stéphane Sitbon-Gomez répondait pourtant à une décision prise par France Télévisions dès décembre 2025. La direction avait reconnu que ce lien devait être porté à la connaissance des téléspectateurs lors de ses interventions.

Maria Carolina répond elle aussi à Anne-Cécile Mailfert

La polémique ne se limite désormais plus à Jordan Bardella. Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles a également réagi publiquement aux déclarations d’Anne-Cécile Mailfert.

La jeune femme a exprimé sa solidarité avec le principe selon lequel une femme ne doit pas être définie par son compagnon, tout en reprochant à la présidente de la Fondation des femmes de ne pas avoir appliqué ce principe à son propre cas.

Elle lui a notamment adressé cette remarque : « Dommage que vous reproduisiez ce que vous dénoncez. »

L’affaire oppose désormais ouvertement la présidente de la Fondation des femmes au président du Rassemblement national et à sa compagne. Au cœur de cette confrontation figure le message adressé à Maria Carolina, reproduit dans Gouverner, et la demande de discussion préalable à sa participation à un nouvel événement public de la fondation.