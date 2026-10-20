Violences du 17 octobre : un maire du Maine-et-Loire décroche le portrait d’Emmanuel Macron et met les drapeaux en berne

Frédéric Mortier, maire de Longué-Jumelles dans le Maine-et-Loire, met les drapeaux de sa mairie en berne et décroche le portrait d'Emmanuel Macron pour dénoncer les violences du 17 octobre. Il critique la réponse du président, estimant insuffisante, et appelle à une réaffirmation de l'autorité de l'État face à cette crise.

La colère des élus locaux continue de s’exprimer après les violences qui ont marqué les manifestations du samedi 17 octobre. Dans le Maine-et-Loire, Frédéric Mortier, maire divers droite de Longué-Jumelles, près de Saumur, a décidé de poser deux gestes symboliques pour dénoncer les dégradations commises dans plusieurs villes françaises et exprimer son désaccord avec la réaction du président de la République. Lundi 19 octobre, l’élu a annoncé avoir mis les drapeaux de sa mairie en berne et décroché le portrait officiel d’Emmanuel Macron. Une initiative inhabituelle qui traduit sa volonté de marquer publiquement sa désapprobation face à la gestion de la crise. Alors que plusieurs communes ont été touchées par des pillages, des incendies et des attaques contre des bâtiments publics, le maire estime que les autorités nationales doivent apporter une réponse à la hauteur des événements.

Dans un communiqué, Frédéric Mortier condamne fermement les auteurs des violences et rappelle son attachement au respect des institutions. « Je condamne avec la plus grande fermeté les violences et les dégradations commises par ceux qui bafouent nos lois, saccagent nos villes et méprisent les valeurs de la République », déclare-t-il. L’élu considère que les événements du week-end révèlent une remise en cause de l’autorité publique. Il insiste sur la nécessité de faire respecter les règles communes et les devoirs qui accompagnent les droits des citoyens. C’est dans ce contexte qu’il justifie sa décision de mettre les drapeaux municipaux en berne, un geste habituellement associé au deuil ou à des circonstances exceptionnelles. En choisissant cette forme de protestation, Frédéric Mortier entend souligner la gravité qu’il attribue aux violences et témoigner de sa solidarité avec les collectivités et les habitants concernés.

Une critique directe de la réaction d’Emmanuel Macron

Le retrait du portrait présidentiel constitue la décision la plus politique de cette initiative. Dans son communiqué, le maire de Longué-Jumelles explique considérer que l’attitude d’Emmanuel Macron est « indigne de la gravité des événements et des attentes de nos concitoyens ». Il reproche ainsi au chef de l’État une réponse qu’il juge insuffisante face aux désordres du 17 octobre. La veille, lors d’une allocution télévisée, Emmanuel Macron avait pourtant condamné les violences, exprimé sa colère et promis une réponse ferme de la justice. Le président avait également distingué les auteurs de pillages et de dégradations des manifestants venus défendre des revendications sociales, notamment sur le pouvoir d’achat et les conditions d’études. Ces déclarations n’ont manifestement pas convaincu Frédéric Mortier, qui réclame une réaffirmation plus forte de l’autorité de l’État. Son geste vise donc à la fois les responsables des violences et la manière dont l’exécutif a réagi à cette crise.

Cette prise de position intervient alors que de nombreux maires demandent des explications au gouvernement sur le dispositif de sécurité déployé pendant les manifestations. À Paris, Lyon et Marseille, les édiles ont notamment sollicité une rencontre avec le Premier ministre Sébastien Lecornu après les importantes dégradations constatées dans leurs villes. Dans plusieurs communes, des rassemblements ont également été organisés devant les hôtels de ville pour condamner les attaques contre les équipements publics et témoigner du soutien aux agents municipaux. La décision de Frédéric Mortier se distingue cependant par sa portée symbolique : retirer le portrait du président dans une mairie revient à afficher publiquement une rupture de confiance avec la réponse apportée par l’exécutif. Cette initiative ne signifie pas que l’ensemble des élus locaux partage son appréciation de la situation, mais elle illustre les tensions provoquées par les événements du 17 octobre. Alors que le gouvernement promet des sanctions contre les auteurs de violences et des mesures de soutien aux collectivités touchées, la question de la protection des bâtiments publics et de la responsabilité des autorités demeure au centre du débat politique.