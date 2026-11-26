Cyberattaques : face à une France devenue une «passoire numérique», la sénatrice Nathalie Goulet lance une commission d’enquête

Face à une augmentation alarmante des cyberattaques et des fuites de données, la sénatrice Nathalie Goulet met en place une commission d'enquête au Sénat. Cette commission devra évaluer les défaillances des dispositifs de protection et proposer des mesures pour renforcer la souveraineté numérique de la France, avec des résultats attendus d'ici 2027.

Face à la multiplication des cyberattaques et aux vols massifs de données personnelles de millions de Français, le Sénat s’apprête à lancer une commission d’enquête parlementaire. À l’initiative de Nathalie Goulet, sénatrice UDI de l’Orne, cette commission devra identifier les défaillances des dispositifs de protection informatique, évaluer les moyens dont dispose l’État et proposer des mesures concrètes pour renforcer la souveraineté numérique de la France.

Mercredi, le groupe de l’Union centriste et indépendants, deuxième groupe politique du Sénat, a activé son droit de tirage, qui permet à chaque groupe parlementaire d’obtenir la création d’une commission d’enquête ou d’une mission d’information chaque année.

Six mois pour identifier les défaillances de l’État

Les travaux devraient commencer avant la fin du mois de décembre 2026, pour une durée maximale de six mois. Un rapport est attendu en avril ou en mai 2027. Nathalie Goulet, à l’origine d’une proposition de résolution déposée dès le 5 mai dernier, devrait en être la rapporteure.

« Nous observons des problèmes manifestes de priorisation et d’organisation du cyber dans les ministères, les opérateurs de l’État », a déclaré la sénatrice.

La commission devra dresser un bilan des cyberattaques et des fuites de données ayant touché les administrations, les entreprises françaises et les opérateurs d’importance vitale au cours des trois dernières années.

Les sénateurs pourront procéder à des auditions sous serment, réclamer des documents et mener des investigations afin d’identifier les insuffisances des dispositifs de protection existants, dans les limites imposées par les procédures judiciaires en cours.

Des dizaines de millions de Français victimes de fuites de données

Les affaires se succèdent à un rythme particulièrement inquiétant. En mars 2024, le piratage de France Travail avait potentiellement exposé les données personnelles de 43 millions de personnes. Quelques semaines auparavant, les opérateurs de tiers payant Viamedis et Almerys avaient été victimes d’une cyberattaque concernant plus de 33 millions d’assurés.

En avril 2026, l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), chargée notamment des démarches relatives aux passeports, aux cartes d’identité et aux permis de conduire, a également été victime d’un piratage ayant touché 11,7 millions de comptes.

Durant l’été, une cyberattaque contre l’administration fiscale a exposé les données de 678 000 particuliers et entreprises.

Plus récemment, Docaposte, filiale du groupe La Poste, a été frappée par un piratage de grande ampleur. Le 22 novembre, Decathlon a également été victime d’une intrusion informatique, exposant les données personnelles de clients de l’enseigne.

Noms, prénoms, dates de naissance, adresses postales, numéros de téléphone, informations fiscales ou données de santé : selon les organismes piratés, les informations dérobées peuvent être particulièrement sensibles.

La dépendance aux entreprises étrangères dans le viseur

La commission d’enquête évaluera les moyens humains, techniques et financiers de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, chargée notamment d’accompagner les administrations et les opérateurs stratégiques dans la protection de leurs infrastructures.

Les parlementaires examineront également la dépendance de l’État français à l’égard des prestataires informatiques extra-européens, notamment en matière d’hébergement et de traitement des données sensibles.

L’objectif sera de favoriser le développement d’entreprises françaises et européennes spécialisées dans la cybersécurité, mais aussi de déterminer si de nouvelles obligations doivent être imposées aux organismes qui collectent et conservent les informations personnelles des citoyens.

Usurpations d’identité, escroqueries : les victimes au cœur de l’enquête

Nathalie Goulet souhaite également que les travaux parlementaires prennent en compte les conséquences des piratages pour les particuliers.

Les informations volées peuvent être revendues sur Internet et exploitées par des réseaux criminels pour commettre des escroqueries bancaires, des fraudes aux prestations sociales, des usurpations d’identité ou encore des tentatives d’hameçonnage particulièrement ciblées.

Les victimes peuvent subir les conséquences d’une fuite de données plusieurs mois, voire plusieurs années après le piratage initial.

La prise en charge de ces personnes, leur accompagnement et les dispositifs permettant de prévenir l’utilisation frauduleuse de leur identité feront donc partie des préoccupations de la commission.

Des mesures législatives et budgétaires attendues en 2027

Cette initiative intervient alors que le gouvernement a annoncé, au printemps dernier, le déblocage d’une enveloppe de 200 millions d’euros pour renforcer la cybersécurité.

Le projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité a par ailleurs été adopté par l’Assemblée nationale le 17 novembre. Il doit désormais faire l’objet d’un examen en commission mixte paritaire.

À l’issue de ses investigations, la commission d’enquête sénatoriale devra proposer des évolutions législatives, réglementaires et budgétaires destinées à mieux protéger les données personnelles des Français, à sécuriser les infrastructures nationales et à réduire la dépendance technologique du pays.