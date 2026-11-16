Une cyberattaque survenue chez Maileva, une filiale de La Poste, a compromis les données de 22 millions de Français, incluant leurs noms et adresses. Cette violation a touché de nombreux organismes, notamment des hôpitaux et des bailleurs sociaux. Une enquête judiciaire est en cours, alors que l'ampleur des dommages devient évidente.

Une intrusion informatique détectée mi-septembre chez Maileva, filiale de La Poste spécialisée dans la gestion de courriers d’entreprises, a conduit au vol des noms, prénoms et adresses postales de 22 millions de personnes, soit près d’un Français sur trois. Des hôpitaux, des laboratoires et des bailleurs sociaux figurent parmi les organismes touchés.

L’ampleur de la brèche n’a été mesurée qu’au terme de deux mois d’enquête. C’est à la mi-septembre que Maileva, filiale de Docaposte elle-même rattachée au groupe La Poste, a subi une intrusion dans ses systèmes informatiques. Le 23 septembre, la plateforme suspend l’ensemble de ses services pendant six jours après avoir détecté des activités suspectes. À ce stade, l’entreprise évoque de simples tentatives d’accès non autorisées, sans mentionner de vol de données. La réalité, révélée bien plus tard, est autrement plus grave.

Selon des documents internes attribués à Docaposte, environ 39 millions de références de courriers ont été compromises, ce qui correspond, doublons déduits, à 22 millions de personnes distinctes. Les informations dérobées se limitent aux coordonnées civiles, prénom, nom et adresse postale, mais leur combinaison avec l’identité de l’expéditeur suffit à constituer un outil redoutable pour des escroqueries ciblées. Maileva revendique plus de 70 000 clients professionnels et 180 millions de documents traités en 2024 : bulletins de paie, lettres recommandées, factures ou convocations à des assemblées générales transitent par ses serveurs. Les victimes ne sont donc pas les entreprises abonnées au service, mais les destinataires finaux de leurs courriers.

Parmi les organismes clients touchés, des établissements de santé et des structures sociales sont particulièrement exposés. L’Hôpital Foch, à Suresnes, a confirmé que des courriers de relance comprenant des numéros de facture, des dates de soins et des montants avaient été compromis. Plusieurs laboratoires du réseau Inovie, dont BioMedilab, Biofusion et Labosud, sont également concernés, tout comme les bailleurs sociaux Flandre Opale Habitat et Altéal, ou encore le réseau de transport IZILO de Lorient Agglomération. Chez certains organismes, l’historique exposé pourrait remonter jusqu’à dix ans.

Maileva a notifié la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et déposé une plainte. Une enquête judiciaire est en cours. Docaposte assure avoir informé l’ensemble des organisations clientes de l’incident, mais précise que c’est à chacune d’elles d’identifier les données de leurs propres destinataires qui ont été dérobées, et de les prévenir individuellement.

Les données volées présentent une valeur élevée pour les escrocs. Un nom associé à une adresse et à l’identité d’un organisme de confiance, hôpital, bailleur ou laboratoire, permet de concevoir des messages frauduleux difficiles à distinguer de communications légitimes. Des internautes ont déjà signalé avoir reçu un courriel se faisant passer pour AR24, le service de recommandé électronique de Docaposte, les invitant à cliquer sur un lien pour consulter un prétendu courrier. Damien Bancal, journaliste spécialisé dans la cyberdélinquance, appelle à la vigilance face à tout message inattendu demandant de télécharger une pièce jointe ou de se connecter à un site, en particulier si la sollicitation intervient en fin de semaine. En cas de doute, la recommandation est de se rendre directement sur le site officiel de l’organisme concerné, sans emprunter le lien reçu.

Cette affaire s’inscrit dans une série de piratages de grande envergure qui frappent la France ces dernières semaines. Des pirates ont récemment dérobé 14 millions de plaques d’immatriculation auprès d’un prestataire automobile, tandis qu’une attaque contre le Crédit Mutuel Arkéa aurait entraîné un préjudice d’environ 100 millions d’euros. En octobre, la région Hauts-de-France avait elle aussi subi une cyberattaque exposant des données personnelles.