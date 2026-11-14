SOCIÉTÉ

Gérald Autier rappelle les limites de la garantie bancaire de 100 000 euros

Par

2 minutes de lecture

Gérald Autier rappelle les limites de la garantie bancaire de 100 000 euros
Gérald Autier rappelle les limites de la garantie bancaire de 100 000 euros

Le plafond de garantie des dépôts protège les épargnants en cas de défaillance bancaire. Gérald Autier rappelle toutefois que cette protection comporte des limites, tant sur les montants couverts que sur la disponibilité des fonds.

Cent mille euros garantis ne signifient pas une épargne intégralement protégée, quel que soit son montant. Dans une tribune publiée par la Nouvelle Revue Politique, Gérald Autier examine ce que recouvre cette promesse familière aux clients des banques. L’auteur, essayiste et analyste indépendant, reconnaît l’utilité du dispositif, tout en invitant à regarder précisément ses conditions d’application.

En France, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR) couvre les dépôts éligibles à hauteur de 100 000 euros par déposant et par établissement bancaire. Le plafond ne se renouvelle donc pas à chaque ouverture de compte dans la même banque. Ce sont les dépôts relevant de cette garantie qui doivent être considérés ensemble.

Gérald Autier prend le cas d’un épargnant disposant de 250 000 euros de dépôts ordinaires dans un seul établissement. Hors règles particulières, notamment celles de certains dépôts exceptionnels temporaires, 100 000 euros sont couverts. Les 150 000 euros supplémentaires restent exposés aux conséquences de la défaillance. Cela ne signifie pas qu’ils seraient nécessairement perdus dans leur totalité : leur récupération dépendrait de la procédure et de la situation de la banque.

Une indemnisation ne garantit pas un accès continu au compte

L’autre limite mise en avant concerne le fonctionnement quotidien du compte. Lorsque le mécanisme d’indemnisation est déclenché, les sommes garanties doivent normalement être mises à disposition dans les sept jours ouvrables suivant l’indisponibilité des dépôts, sauf cas particuliers. Ce délai encadré constitue une protection concrète. Il ne promet cependant pas que les opérations bancaires pourront se poursuivre sans interruption.

Pour un ménage qui règle ses dépenses courantes ou une entreprise qui doit honorer ses paiements, une indisponibilité même temporaire peut créer des difficultés. L’analyse distingue ainsi deux questions souvent confondues : le montant qui pourra être récupéré et le moment où il sera de nouveau utilisable. Être indemnisé ne revient pas à traverser la défaillance sans aucune perturbation.

La tribune ne prédit pas une faillite des banques et n’appelle pas à retirer massivement son argent. Gérald Autier souligne au contraire le rôle indispensable des établissements dans le financement de l’économie. Son propos consiste à rappeler qu’une garantie possède un périmètre défini. Pour apprécier la sécurité de ses dépôts, le chiffre de 100 000 euros doit donc être lu avec les conditions qui l’accompagnent.

Partager cet article

La rédaction d’Entrevue

Publié sous la responsabilité de la rédaction d’Entrevue, selon notre charte éditoriale. Nos journalistes peuvent s’appuyer sur des outils d’intelligence artificielle.

Découvrir la rédaction Signaler une erreur

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Transparence éditoriale

Sources et références

Réagir à l’article

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

Plus de SOCIÉTÉ

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une