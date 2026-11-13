Mayotte : un nouveau forage à Mbouini pour renforcer l'approvisionnement en eau dès le 19 novembre

Un nouveau forage à Mbouini, opérationnel depuis le 19 novembre, vise à améliorer l'approvisionnement en eau à Mayotte, confronté à une grave crise. Ce projet s’ajoute à une série d'initiatives pour diversifier les sources d'eau, malgré des défis de distribution persistants et des investissements nécessaires pour garantir un accès durable à cette ressource.

Un nouveau forage doit entrer en exploitation jeudi 19 novembre à Mbouini, dans la commune de Kani-Kéli, au sud de Mayotte. Cet équipement vise à renforcer les ressources disponibles dans un département confronté depuis plusieurs années à une grave crise de l’eau. Une avancée attendue pour les habitants, même si le retour à un approvisionnement régulier nécessitera des investissements beaucoup plus importants.

La lutte contre la pénurie d’eau à Mayotte doit franchir une nouvelle étape jeudi 19 novembre avec la mise en exploitation annoncée d’un forage à Mbouini. Situé dans la commune de Kani-Kéli, cet équipement s’inscrit dans les efforts engagés pour diversifier les sources d’approvisionnement du département. Son objectif est de mobiliser une ressource souterraine supplémentaire afin de renforcer la production d’eau destinée à la distribution publique.

Le projet n’est pas récent. Dès 2024, les autorités avaient engagé les démarches administratives nécessaires à la réalisation d’un forage de recherche d’eau potable dans le village. Les documents préfectoraux prévoyaient notamment un ouvrage de reconnaissance pouvant atteindre 130 mètres de profondeur, accompagné d’essais de pompage destinés à évaluer les capacités de la ressource. Des travaux de raccordement au réseau existant ont également été annoncés en juin 2026.

Une ressource supplémentaire face aux coupures d’eau

La mise en exploitation de ce forage représente une avancée pour un territoire où les habitants subissent régulièrement des restrictions d’approvisionnement. Depuis plusieurs années, Mayotte connaît des périodes de sécheresse qui fragilisent ses réserves. Les retenues collinaires, les nappes souterraines et les installations de traitement ne permettent pas toujours de répondre à une demande croissante, particulièrement pendant les périodes les plus sèches.

Les conséquences sont importantes pour les familles, les établissements scolaires, les professionnels de santé et les entreprises. Les tours d’eau imposent une organisation quotidienne contraignante et peuvent compliquer les conditions d’hygiène. L’arrivée d’une ressource supplémentaire doit contribuer à réduire la pression sur le réseau, même si son efficacité dépendra du débit réellement disponible, de la qualité de l’eau captée et des capacités de distribution.

Des investissements indispensables pour sortir durablement de la crise

Le forage de Mbouini s’inscrit dans une stratégie plus large de renforcement des infrastructures hydrauliques. Les pouvoirs publics ont engagé plusieurs projets destinés à augmenter la production, notamment de nouveaux forages, des installations de traitement et une future usine de dessalement à Ironi Bé. Cette dernière doit jouer un rôle important dans la sécurisation de l’approvisionnement à l’échelle du département.

Mais la production ne constitue qu’une partie du problème. Le réseau de distribution souffre également de pertes importantes liées aux fuites et au vieillissement de certaines installations. La modernisation des canalisations, l’amélioration de la maintenance et la protection des ressources naturelles sont donc essentielles pour garantir que les volumes supplémentaires produits parviennent effectivement aux habitants.

Un enjeu sanitaire, économique et territorial

L’accès régulier à l’eau potable constitue une condition indispensable au développement de Mayotte. Les restrictions affectent la vie quotidienne, mais également l’activité économique, le fonctionnement des services publics et l’attractivité du territoire. La sécurisation de cette ressource représente ainsi un enjeu majeur pour les collectivités locales, les entreprises et les habitants.

L’entrée en exploitation annoncée du forage de Mbouini doit apporter une contribution supplémentaire à cet effort. Elle ne suffira cependant pas à mettre fin aux difficultés rencontrées dans l’ensemble du département. La sortie durable de la crise dépendra de la réalisation des équipements programmés, de la rénovation du réseau et d’une gestion rigoureuse des ressources. Pour les Mahorais, l’enjeu reste avant tout de retrouver un accès fiable à l’eau potable, sans dépendre de coupures répétées.