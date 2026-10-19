Mayotte : une fuite sous-marine de 300 000 litres d’eau par heure aggrave les difficultés d’approvisionnement

Mayotte fait face à une nouvelle perturbation majeure de son réseau d’alimentation en eau potable. Dimanche 18 octobre 2026, la Société mahoraise des eaux (SMAE) a annoncé avoir identifié une importante fuite sur une canalisation sous-marine située dans le lagon, provoquant une perte estimée à 300 mètres cubes d’eau par heure, soit 300 000 litres. L’incident concerne la plus grosse des deux conduites sous-marines assurant le transport de l’eau entre différents secteurs de l’archipel. Il intervient alors que plusieurs communes connaissent déjà des difficultés d’approvisionnement liées à une succession de problèmes techniques sur le réseau. Selon le distributeur, les perturbations affectent notamment Mamoudzou, Koungou et Petite-Terre, où les habitants doivent composer avec des modifications des horaires de distribution. Les équipes de la SMAE ont mis près de vingt-quatre heures à identifier et à isoler la fuite, sans parvenir pour autant à en déterminer immédiatement l’emplacement exact. De nouvelles opérations de reconnaissance sous-marine sont prévues lundi 19 octobre, afin de localiser précisément la rupture et d’organiser les travaux nécessaires. Dans l’attente, l’opérateur est contraint de limiter certaines ouvertures du réseau pour préserver les réserves disponibles et permettre leur reconstitution.

La situation entraîne des changements importants dans le quotidien des habitants. D’après le communiqué diffusé par la SMAE, plusieurs quartiers ont vu leurs horaires d’alimentation en eau modifiés dimanche. À Mtsapéré-Bonovo et Doujani, la distribution devait prendre fin à 16 heures, tandis que la zone industrielle de Kawéni bénéficiait d’une ouverture entre midi et 17 heures. À Kawéni Village, l’accès à l’eau était prévu de 14 heures à 17 heures. Dans d’autres secteurs, notamment Mtsapéré et Majicavo-Koropa, la remise en service initialement programmée à midi a été repoussée à 18 heures. Le même report concernait Cavani-Mamoudzou, Labattoir La Vigie et Pamandzi Ouest. Aux Hauts Vallons et à Majicavo-Lamir, la fermeture du réseau était fixée à 16 heures. Ces ajustements illustrent la difficulté de maintenir une distribution régulière avec des réserves limitées et une infrastructure partiellement défaillante. La SMAE recommande aux usagers de vérifier que leurs robinets sont fermés avant le retour de l’eau, puis de laisser couler doucement celle-ci jusqu’à ce qu’elle redevienne claire, en récupérant si possible cette première eau pour des usages non alimentaires. Elle préconise également de faire bouillir l’eau destinée à la boisson et à la cuisine pendant la première demi-journée suivant la remise en service.

Une nouvelle panne qui révèle la fragilité du réseau mahorais

Cette fuite sous-marine s’ajoute à une série d’incidents survenus au cours des derniers jours. Le 15 octobre, la SMAE avait déjà signalé une défaillance technique sur l’un des équipements de l’usine de production d’eau potable de Bouyouni. Un problème affectant un décanteur avait contraint l’exploitant à arrêter temporairement l’une des deux lignes de traitement de l’installation, provoquant une diminution de la production estimée à 2 000 mètres cubes par jour. Plusieurs quartiers de Mamoudzou, de Koungou et de Petite-Terre avaient alors vu leurs horaires de distribution décalés. Deux jours auparavant, le 13 octobre, une autre panne avait nécessité une interruption de l’alimentation à Tsoundzou II et Kwalé, à la suite de la casse d’un équipement installé sur une canalisation. La répétition de ces incidents met en évidence les difficultés techniques auxquelles sont confrontés les gestionnaires de l’eau à Mayotte. Le département, régulièrement touché par des épisodes de sécheresse et soumis à une forte pression sur ses ressources, dépend d’un ensemble d’infrastructures de captage, de traitement, de stockage et de transport dont les défaillances peuvent rapidement affecter de nombreux foyers. La présence de conduites sous-marines, indispensables à la desserte de certains secteurs, complique également les interventions lorsque des réparations doivent être effectuées dans le lagon.

Au-delà de cet incident, l’approvisionnement en eau demeure l’un des principaux défis structurels de Mayotte. Les habitants ont connu ces dernières années plusieurs périodes de restrictions importantes, parfois accompagnées de coupures prolongées, en raison du manque de ressources disponibles et des limites des installations existantes. Les difficultés de distribution affectent directement la vie quotidienne, mais également l’activité économique, les établissements scolaires, les structures de soins et les commerces. Le système des tours d’eau, qui organise l’accès au réseau selon des créneaux déterminés, est devenu un dispositif essentiel pour répartir une ressource insuffisante dans certaines circonstances. Dans ce contexte, la perte de 300 mètres cubes par heure représente un volume particulièrement important : si elle se maintenait pendant une journée entière, elle équivaudrait à 7 200 mètres cubes d’eau. La priorité immédiate de la SMAE consiste donc à localiser précisément la fuite, à sécuriser la conduite et à préparer une intervention technique adaptée. Aucun délai définitif de retour à une distribution normale n’a été communiqué dans le point de situation diffusé dimanche. Pour les habitants concernés, la prudence reste nécessaire, avec la consultation régulière des communiqués du distributeur afin de connaître les horaires effectivement applicables à leur quartier. Ce nouvel incident rappelle surtout l’urgence de renforcer durablement les infrastructures hydrauliques du département, afin de limiter les conséquences des pannes et de garantir un accès plus fiable à l’eau potable.