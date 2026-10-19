Pourquoi les jeunes Français ont-ils de plus en plus de mal à se faire des amis ?

À l’heure des réseaux sociaux, des messageries instantanées et des applications de rencontre, les jeunes Français n’ont jamais disposé d’autant de moyens pour communiquer. Pourtant, nouer de nouvelles amitiés et entretenir des relations durables semble être devenu un défi pour une partie des 18-35 ans. Le phénomène est particulièrement visible chez les jeunes actifs, dont les parcours sont souvent marqués par les déménagements, les changements d’emploi et des rythmes de vie chargés. Selon une étude publiée en janvier 2025 par la Fondation de France, en partenariat avec le Crédoc et plusieurs équipes de recherche, 35 % des personnes âgées de 25 à 39 ans déclarent se sentir fréquemment seules, contre seulement 16 % des 60-69 ans. Ce chiffre ne signifie pas qu’elles n’ont aucun ami, mais révèle un décalage entre les relations qu’elles entretiennent et celles qu’elles souhaiteraient avoir. La dernière étude de la Fondation de France, présentée en janvier 2026, confirme l’ampleur du phénomène dans l’ensemble de la population : près d’un Français sur quatre déclare ressentir de la solitude et 11 % se trouvent dans une situation d’isolement relationnel important. Les jeunes générations ne sont donc pas nécessairement celles qui disposent du moins de contacts, mais elles semblent particulièrement exposées au sentiment de solitude. Une réalité qui interroge sur l’évolution des relations humaines dans une société pourtant toujours plus connectée.

L’une des principales difficultés apparaît au moment de l’entrée dans la vie adulte. Pendant l’enfance et l’adolescence, l’école, les activités sportives et les études favorisent naturellement les rencontres. Les jeunes partagent quotidiennement des espaces communs, retrouvent les mêmes personnes et développent progressivement des liens d’amitié. Après les études, ces occasions deviennent moins systématiques. Les premiers emplois, les mutations professionnelles, les déménagements ou la constitution d’un couple peuvent modifier profondément les cercles relationnels. Entretenir une amitié demande alors davantage d’organisation, notamment lorsque les personnes vivent dans des villes différentes ou travaillent selon des horaires incompatibles. Le télétravail peut également réduire certaines occasions de sociabilité informelle. Les discussions autour d’un café, les déjeuners entre collègues ou les rencontres spontanées après le travail constituent parfois les premières étapes de relations amicales. Leur diminution peut compliquer la création de nouveaux liens, même si le travail à distance présente aussi des avantages pour l’équilibre personnel. Les difficultés financières jouent également un rôle. Sortir au restaurant, pratiquer une activité sportive ou participer à des événements culturels représente un coût que certains jeunes actifs et étudiants ne peuvent pas toujours assumer. La Fondation de France souligne d’ailleurs que la précarité économique constitue un facteur important d’isolement, les personnes aux revenus modestes étant davantage exposées à la réduction de leurs interactions sociales.

Réseaux sociaux, solitude urbaine et disparition des lieux de rencontre

Les réseaux sociaux occupent une place ambivalente dans cette évolution. Instagram, Snapchat, TikTok ou WhatsApp permettent de conserver le contact avec des proches éloignés, de retrouver d’anciens camarades et de rejoindre des communautés partageant les mêmes centres d’intérêt. Ils facilitent donc certaines formes de sociabilité, particulièrement pour les personnes géographiquement isolées. Mais la multiplication des interactions numériques ne garantit pas le développement de relations profondes. Échanger des messages, regarder les publications de connaissances ou réagir à des photographies ne remplace pas toujours les rencontres physiques et les conversations prolongées. Pour certaines personnes, la comparaison permanente avec les vacances, les sorties et les groupes d’amis affichés en ligne peut même renforcer le sentiment d’exclusion. Les recherches ne permettent cependant pas d’affirmer que les réseaux sociaux seraient, à eux seuls, responsables de la solitude des jeunes. Leur influence dépend notamment de la manière dont ils sont utilisés et de la qualité des relations entretenues. Le cadre de vie joue également un rôle important. Selon l’étude de la Fondation de France publiée en 2026, 28 % des habitants des grandes agglomérations déclarent se sentir seuls, contre 21 % en milieu rural. À l’inverse, l’isolement relationnel objectif apparaît davantage marqué dans les campagnes, où les distances et le manque de transports peuvent limiter les rencontres. Les grandes villes offrent ainsi de nombreuses occasions de sortir, sans garantir pour autant la création de relations durables. L’anonymat, la mobilité résidentielle et l’absence d’espaces de sociabilité accessibles peuvent rendre difficile le passage d’une simple connaissance à une véritable amitié.

Face à ce constat, plusieurs initiatives cherchent à recréer des occasions de rencontre en dehors des cadres traditionnels. Associations sportives, ateliers culturels, clubs de lecture, bénévolat, cafés associatifs ou activités collectives permettent de rencontrer régulièrement les mêmes personnes autour d’un intérêt commun. Les applications destinées aux rencontres amicales tentent également de répondre à cette demande, notamment chez les jeunes adultes qui arrivent dans une nouvelle ville ou souhaitent élargir leur cercle social. Mais construire une amitié demande généralement du temps, de la disponibilité et une forme de réciprocité qui ne peuvent être garanties par un outil numérique. La régularité des échanges et le partage d’expériences jouent un rôle important dans la création d’une relation de confiance. Les collectivités locales peuvent également contribuer à renforcer ces liens en développant des équipements de proximité, des espaces associatifs et des activités accessibles financièrement. La Fondation de France insiste particulièrement sur l’importance des relations de voisinage, des associations et des commerces dans la préservation du lien social. Reste enfin une difficulté plus personnelle : oser faire le premier pas. À l’âge adulte, proposer un café, rejoindre un groupe inconnu ou reconnaître que l’on manque d’amis peut susciter une certaine appréhension. Pourtant, les données montrent que le sentiment de solitude concerne une part importante de la population et qu’il ne constitue pas une situation exceptionnelle. Le défi des jeunes générations n’est donc pas seulement de multiplier les contacts, mais de retrouver des espaces, du temps et des occasions permettant de transformer ces rencontres en relations durables.