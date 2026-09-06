À Mayotte, l’université veut grandir mais manque encore de moyens

L'université de Mayotte connaît une croissance rapide de ses effectifs, atteignant plus de 1 800 étudiants depuis 2026. Cependant, des infrastructures inadéquates et un manque de formations de niveau master freinent son développement. Pour l'avenir, l'établissement doit renforcer son corps académique et diversifier son offre de diplômes pour répondre aux besoins croissants.

L’université de Mayotte poursuit une progression spectaculaire de ses effectifs. Depuis la rentrée 2026, l’établissement accueille plus de 1 800 étudiants, contre environ 500 en 2013. En une décennie, le nombre d’inscrits a donc été multiplié par quatre, une croissance qui confirme la demande croissante pour l’enseignement supérieur sur l’île, mais qui met également les infrastructures à rude épreuve.

Le chantier immobilier constitue l’un des principaux défis. L’amphithéâtre reste notamment inutilisable depuis le passage du cyclone Chido. Quatre millions d’euros ont été débloqués pour sa reconstruction, mais les procédures de marchés publics repoussent sa remise en service. D’autres salles doivent également être construites dans les prochaines années afin d’accompagner l’augmentation des effectifs. L’université doit donc parvenir à développer rapidement ses capacités sans laisser ses étudiants face à des locaux devenus insuffisants.

Davantage de formations et de professeurs

L’autre grand chantier concerne l’offre universitaire. Malgré l’arrivée cette année d’un BUT consacré à la gestion administrative et commerciale des organisations, l’université ne propose encore qu’un seul master, dans le domaine de l’enseignement. Son président souhaite donc créer de nouveaux diplômes de niveau master afin de permettre aux étudiants de poursuivre davantage leur cursus à Mayotte. Cette diversification apparaît comme une condition essentielle pour transformer la hausse des effectifs en véritable implantation universitaire durable.

Pour y parvenir, le recrutement d’enseignants constitue un enjeu majeur. L’établissement ne compte actuellement qu’un seul professeur des universités et souhaite renforcer progressivement son corps académique. La direction a choisi de privilégier les recrutements par concours plutôt qu’un dispositif temporaire de changement de statut ouvert cette année à certains maîtres de conférences. Deux postes doivent prochainement être ouverts, dont un de professeur des universités. L’objectif est désormais de construire une équipe suffisamment étoffée pour accompagner l’ambition de développement de l’établissement.