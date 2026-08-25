Violences sexuelles : le questionnaire qui pourrait bouleverser l’Éducation nationale

À la rentrée, dix millions d’élèves devront répondre à un questionnaire sur les violences sexistes et sexuelles, intégré à l’enquête sur le harcèlement scolaire. Le dispositif, conçu en collaboration avec des experts, vise à identifier des situations cachées et à préparer des réponses adaptées pour protéger les victimes et renforcer le soutien des services scolaires.

Dès la rentrée, dix millions d’élèves, de la grande section de maternelle à la terminale, devront répondre à de nouvelles questions sur les violences sexistes et sexuelles. Elles seront intégrées au questionnaire annuel consacré au harcèlement scolaire. Le dispositif sera d’abord anonyme, mais chaque enfant pourra laisser son nom s’il souhaite rencontrer un adulte de confiance et signaler une situation personnelle.

Cette mesure intervient dix mois après les révélations concernant des violences sexuelles dans le périscolaire parisien, qui avaient entraîné la suspension de plusieurs dizaines d’animateurs. Le ministre de l’Éducation, Édouard Geffray, estime que les résultats pourraient être « sismiques », rappelant qu’un enfant sur dix serait victime de violences sexuelles en France. L’Éducation nationale avait déjà transmis 88 000 informations préoccupantes au cours de l’année précédente pour des violences ou des défaillances parentales.

Un dispositif qui oblige l’État à préparer l’après

Le questionnaire doit être élaboré avec les personnels scolaires, les associations de parents et un comité d’experts comprenant des pédopsychiatres. L’enjeu sera de formuler des questions adaptées à l’âge des élèves et de former les adultes susceptibles de recevoir leurs révélations. Un projet de fichier national recensant les personnes interdites d’accès aux établissements scolaires est également évoqué, tandis qu’une adjointe à la médiatrice a été chargée de la protection des enfants.

Les premiers résultats sont attendus en novembre et pourraient faire apparaître un nombre très important de situations jusqu’ici inconnues. La réussite du dispositif ne dépendra donc pas seulement du questionnaire, mais de la capacité des services scolaires, sociaux et judiciaires à répondre rapidement aux signalements. En donnant massivement la parole aux élèves, le gouvernement prend le risque de révéler les failles du système, mais il devra surtout prouver qu’il dispose des moyens nécessaires pour protéger et accompagner les victimes.