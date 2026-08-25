C’était un 25 août : Saint Louis meurt sous les murs de Tunis

Le 25 août 1270, Louis IX meurt près de Tunis durant la huitième croisade qu'il a lancée pour convertir l'émir local. Une épidémie fatale touche son armée, emportant également son fils cadet. Louis IX, canonisé en 1297, reste le seul roi de France saint.

Le 25 août 1270, le roi Louis IX, devenu Saint Louis, s’éteint sous sa tente dressée près des ruines de Carthage, au terme d’une huitième croisade lancée trois ans plus tôt contre l’avis de la plupart de ses proches, mettant fin à un règne de près de quarante-quatre ans.

Un vieux roi parti convertir l’émir de Tunis

Le 25 mars 1267, alors qu’il a déjà 52 ans et se trouve à l’apogée de son règne, Louis IX annonce son intention de repartir en croisade pour tenter de sauver ce qui peut encore l’être des États francs de Palestine. Son plus proche ami, le sire de Joinville, refuse cette fois de le suivre, invoquant la nécessité de veiller sur sa propre province.

Le roi débarque finalement le 18 juillet 1270 près de Tunis, au plus fort des chaleurs estivales, dans l’espoir de convertir l’émir local au christianisme, peut-être encouragé par son frère Charles d’Anjou, devenu roi de Sicile et soucieux de sécuriser ses relations commerciales avec l’Afrique du Nord. Ses espoirs de conversion sont immédiatement déçus, et il entame le siège de la ville en attendant les renforts promis par son frère.

Une épidémie qui emporte le roi et son fils cadet

La chaleur accablante du camp installé près des ruines de Carthage favorise bientôt la propagation d’une épidémie de typhus et de dysenterie au sein de l’armée royale. Le roi lui-même est atteint, tout comme son plus jeune fils Jean-Tristan, qui meurt le premier, et son fils aîné Philippe, qui survit à la maladie.

Louis IX meurt pieusement sur un lit de cendres, après avoir reçu les derniers sacrements, laissant à son fils Philippe III la lourde tâche de rapatrier sa dépouille jusqu’à la nécropole royale de Saint-Denis. Canonisé par le pape Boniface VIII en 1297, il demeure aujourd’hui encore le seul roi de France jamais élevé au rang de saint par l’Église catholique.