C’était un 17 août : Montpellier fonde sa première faculté de médecine

Le 17 août 1220, Montpellier voit la fondation de sa première faculté de médecine, unie par des statuts communs attribués par le cardinal Conrad d'Urach. Cette institution, qui regroupe précédemment plusieurs écoles médicales, devient rapidement une référence d'excellence, attirant des étudiants de toute l'Europe et perdurant jusqu'à aujourd'hui.

Le 17 août 1220, le cardinal Conrad d’Urach, légat apostolique du pape Honorius III, concède à l’universitas medicorum de Montpellier ses tout premiers statuts, donnant officiellement naissance à ce qui demeure aujourd’hui l’une des plus anciennes écoles universitaires de médecine au monde, en concurrence directe avec celle de Bologne.

Des écoles médicales rassemblées en une seule communauté

Avant cette date, Montpellier abritait déjà plusieurs écoles médicales indépendantes, profitant de la position stratégique de la ville comme carrefour d’échanges entre les traditions médicales chrétiennes, juives et arabes de Méditerranée. En leur octroyant des statuts communs, le légat pontifical rassemble ces différentes écoles en une seule et même communauté, dotée de règles partagées pour l’enseignement et la pratique de la médecine.

Cette union administrative marque une étape décisive dans la structuration de l’enseignement médical médiéval, à une époque où la médecine reste encore largement tributaire des traditions orales et des transmissions individuelles entre maîtres et élèves.

Une école devenue référence pendant plusieurs siècles

Grâce à sa position géographique privilégiée entre le monde chrétien et le monde musulman d’Espagne, l’école montpelliéraine bénéficie très tôt de la traduction en latin de nombreux traités médicaux arabes et grecs, ce qui contribue à forger sa réputation d’excellence à travers toute l’Europe médiévale. Cette faculté attirera au fil des siècles suivants des étudiants venus de tout le continent, désireux de se former auprès des meilleurs praticiens de leur temps.

Aujourd’hui encore, la faculté de médecine de Montpellier revendique fièrement ce titre de plus ancienne institution universitaire de médecine encore en activité, un héritage vieux de plus de huit siècles qui continue de nourrir la renommée scientifique de la ville.