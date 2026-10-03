Mort de Nicolas Prissette à 54 ans: le journaliste politique, passé par le JDD, LCI et BFMTV, est décédé

Le journaliste politique et économique Nicolas Prissette est mort à l’âge de 54 ans. Sa disparition a été annoncée par La Tribune, où il travaillait depuis le lancement de La Tribune Dimanche. Figure connue de la presse politique française, il avait également travaillé au Journal du Dimanche et était régulièrement apparu à la télévision, notamment sur LCI et BFMTV.

Les circonstances précises de sa mort n’ont pas été rendues publiques. La Tribune Dimanche lui rendra hommage dans son édition de ce dimanche 4 octobre.

« Une immense tristesse »

La rédaction de La Tribune Dimanche a annoncé sa disparition dans un message particulièrement ému. « C’est avec une immense tristesse que nous avons appris la disparition de Nicolas Prissette », écrit-elle, rappelant qu’il avait rejoint le journal dès ses débuts en 2023.

Ses confrères saluent un journaliste passionné par la politique, l’économie et le débat public. « Nicolas avait un amour immodéré pour les idées et les mots, pour le débat et la nuance », poursuit la rédaction, qui adresse ses pensées à sa famille et à ses proches.

Le journaliste avait rejoint La Tribune Dimanche lors de sa création, avec la responsabilité des pages Idées-Opinions. Il avait ainsi participé au lancement du nouvel hebdomadaire aux côtés de Bruno Jeudy.

Du Journal du Dimanche à LCI et BFMTV

Nicolas Prissette avait débuté sa carrière dans la presse économique à la fin des années 1990. Après un passage par Revenu Hebdo, il avait travaillé à La Tribune entre 2000 et 2004, où il suivait notamment la conjoncture française et la politique économique.

En 2004, il avait rejoint le Journal du Dimanche. D’abord chargé des questions économiques et sociales, il s’était ensuite tourné vers la politique et était devenu rédacteur en chef adjoint. Une expérience qui l’avait installé parmi les journalistes suivant de près la vie politique française.

Il avait ensuite rejoint LCI en 2016, où il assurait notamment une chronique économique avant d’y intervenir comme éditorialiste politique. Il avait par la suite également travaillé sur BFMTV. Ces dernières années, le paysage des chaînes d’information a profondément évolué, LCI ayant notamment atteint en 2026 des niveaux d’audience historiques face à BFMTV⁠.

Deux livres consacrés à Emmanuel Macron

Diplômé de l’université Paris-Dauphine et de l’Institut français de presse, Nicolas Prissette s’était spécialisé dans les questions économiques et politiques. Il avait notamment suivi de près l’ascension d’Emmanuel Macron, toujours au centre de l’actualité politique française à quelques mois de la présidentielle de 2027⁠.

Il lui avait consacré deux ouvrages : Macron, le président inattendu, publié chez First, et Macron en marche vers l’Élysée, publié chez Plon. Il avait également cosigné avec Hervé Nathan Les Bobards économiques, paru chez Hachette.

En 2021, Nicolas Prissette avait créé Fondamental, un média en ligne consacré à la politique et au débat d’idées. Il poursuivait cette activité parallèlement à son travail pour La Tribune Dimanche.

De nombreux hommages après l’annonce de sa mort

L’annonce de son décès a suscité de nombreuses réactions parmi les journalistes qui avaient travaillé avec lui au cours de ses près de trente années de carrière. Plusieurs anciens confrères ont rappelé son intérêt pour l’économie, son goût du débat et son attachement au travail journalistique.

Philippe Mabille, qui avait travaillé avec lui à La Tribune, a notamment rappelé leurs années consacrées au suivi des budgets sous Lionel Jospin et Dominique Strauss-Kahn. Nicolas Prissette avait retrouvé La Tribune à l’été 2023 pour participer au lancement de son édition dominicale.

Quelques semaines encore avant sa disparition, il poursuivait ses activités professionnelles. La cause exacte de son décès n’a, à ce stade, pas été communiquée publiquement. Nicolas Prissette avait 54 ans.