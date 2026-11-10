CNews - Raymond Domenech crie à la «dictature» après le rejet de la pétition, Jérémie Patrier-Leitus le recadre: «La dictature, c’est quand des responsables politiques ferment des médias»

Raymond Domenech s'insurge après le rejet d'une pétition demandant la fermeture de CNews, évoquant une « dictature » suite à la décision de 28 députés. Cette réaction entraîne un recadrage par Jérémie Patrier-Leitus, qui rappelle l'importance de la liberté de la presse et propose un débat sur le sujet au sein de l'Assemblée nationale.

L’ancien sélectionneur de l’équipe de France, Raymond Domenech, a vivement réagi ce mardi au rejet de la pétition réclamant la fermeture de CNews. Sur X, celui qui entretenait des relations particulièrement conflictuelles avec les journalistes lorsqu’il dirigeait les Bleus a dénoncé une décision relevant, selon lui, de la « dictature ». Une sortie qui lui a valu une réponse cinglante du député Horizons Jérémie Patrier-Leitus, défenseur de la liberté de la presse.

Raymond Domenech réclame les noms des 28 députés

La pétition réclamant la suppression de CNews a été classée sans suite ce mardi par la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale. Malgré plus d’un million de signatures, 28 députés ont voté pour son classement, contre 25 qui souhaitaient poursuivre son examen.

Une décision qui a provoqué la colère de Raymond Domenech. L’ancien sélectionneur des Bleus, aujourd’hui consultant sportif, a publié un message particulièrement virulent sur X : « On veut les noms des 28 députés qui ont voté contre le débat à l’assemblée nationale de la possible suppression de Cnews de l’antenne. C’était juste un débat, malgré le million de français qui ont signé la pétition … c’est de la dictature. »

Une accusation lunaire, alors que les députés ont exercé leurs prérogatives parlementaires en votant sur le sort de cette pétition. Le classement du texte n’empêche d’ailleurs pas l’organisation éventuelle d’un débat plus général sur les médias dans l’Hémicycle.

« La dictature, c’est quand des responsables politiques ferment des médias » : la réponse cinglante du député

La réaction du député Horizons Jérémie Patrier-Leitus ne s’est pas fait attendre. Interpellant directement Raymond Domenech sur X, le parlementaire a commencé par une réponse cash : « Cher @RaymondDomenech, je suis l’un d’eux. La dictature c’est quand des responsables politiques ferment des médias. En démocratie, ce n’est pas aux responsables de dire s’il faut fermer un média. C’est au régulateur l’Arcom.

En démocratie, on se bat pour la liberté de la presse et des médias, leur indépendance. Et on se bat contre l’impunité pour que les lois les règles soient respectées et que des sanctions soient prises quand ces règles sont bafouées.

Quand on lutte contre l’extrême droite et l’extrême gauche : on ne se bat pas avec leurs armes. Le boycott la censure la suppression je leur laisse. »

Il a finalement appelé à « un grand débat à l’Assemblée nationale sur l’information », qu’il juge « essentiel et urgent ».

Domenech et les journalistes : une longue histoire de conflits

La prise de position de Raymond Domenech ne manque pas de piquant lorsqu’on se souvient de ses relations avec la presse pendant ses six années à la tête de l’équipe de France, entre 2004 et 2010.

L’ancien sélectionneur avait fait des rapports de force avec les journalistes une véritable marque de fabrique. Conférences de presse tendues, réponses évasives, remarques acerbes et refus de commenter certaines informations : Domenech ne cachait guère sa défiance envers les médias sportifs.

En septembre 2009, interrogé sur des révélations concernant ses relations avec Thierry Henry, il avait notamment lancé : « Je vous répète, depuis 2004, que je ne commente pas les mensonges dans la presse. »

Un an auparavant, il avait même ironisé devant les journalistes sur leurs critiques à son égard : « Heureusement que les lois d’exception et la guillotine n’existent plus, sinon certains parmi vous se feraient un malin plaisir de m’envoyer sur l’échafaud… »

Ses relations avec les médias avaient fini par agacer jusqu’à Jean-Pierre Escalettes, alors président de la Fédération française de football, qui lui avait publiquement demandé d’améliorer sa communication.

Le contraste est terrible : celui qui a longtemps traité les journalistes comme des adversaires dénonce aujourd’hui une prétendue atteinte à la démocratie parce que des députés ont refusé de poursuivre l’examen d’une pétition visant à faire disparaître une chaîne de télévision.

CNews : la pétition rejetée, mais le débat sur les médias reste ouvert

Le vote de ce mardi ne constitue pas une décision sur le contenu éditorial de CNews, mais sur le traitement parlementaire d’une pétition demandant sa suppression. La commission a choisi de classer le texte par 28 voix contre 25.

Le député LR Alexandre Portier a toutefois proposé un débat plus large sur la liberté d’expression, la régulation des médias, les ingérences étrangères et l’influence des réseaux sociaux.

La Conférence des présidents de l’Assemblée nationale devra décider si cette discussion sera organisée dans l’Hémicycle. Quant à la fermeture éventuelle d’une chaîne, elle ne peut résulter d’un simple vote parlementaire sur une pétition : les sanctions audiovisuelles relèvent de procédures légales spécifiques, sous le contrôle des juridictions compétentes.