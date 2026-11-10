Hélène in Shanghai : Jean-Luc Azoulay annonce une nouvelle série avec Hélène Rollès, plus de 30 ans après Hélène et les garçons

Jean-Luc Azoulay annonce le développement de la série Hélène in Shanghai, mettant en vedette Hélène Rollès. Destinée au marché chinois, cette production s'inscrit dans la stratégie de JLA Play, sa plateforme de streaming lancée en octobre. Les détails concernant le tournage et la diffusion restent encore à préciser.

Jean-Luc Azoulay n’en a pas fini avec Hélène Rollès. Le célèbre producteur vient d’annoncer la préparation d’une nouvelle série intitulée Hélène in Shanghai, qui mettra en vedette l’héroïne d’Hélène et les garçons. Après l’arrêt des Mystères de l’amour sur TMC, il entend poursuivre sa collaboration avec la comédienne et chanteuse en misant sur son immense popularité en Chine. Cette nouvelle fiction est destinée à accompagner le développement de JLA Play, sa plateforme de streaming lancée en octobre.

« Hélène in Shanghai » : une nouvelle aventure pour Hélène Rollès

Dans un entretien accordé à Média+, Jean-Luc Azoulay a dévoilé son projet de développer une série spécialement consacrée à Hélène Rollès et tournée vers le marché chinois. Le producteur a expliqué sa stratégie : « Nous voulons d’abord y proposer ses séries françaises, puis créer Hélène in Shanghai, après Elsa in L.A. »

Le projet prendra donc place après Elsa in L.A., une fiction courte mettant en scène Elsa Esnoult, autre comédienne emblématique des Mystères de l’amour. À ce stade, Jean-Luc Azoulay n’a pas communiqué de synopsis, de calendrier de tournage ou de date de diffusion pour Hélène in Shanghai. Il n’a pas davantage précisé si la série serait effectivement tournée en Chine, ni si elle reprendrait le personnage historique d’Hélène Girard.

Hélène Rollès, une véritable star en Chine

Si Jean-Luc Azoulay souhaite développer une nouvelle fiction autour d’Hélène Rollès en Chine, c’est parce que la chanteuse française y bénéficie d’une popularité exceptionnelle depuis plus de trente ans. Son tube Je m’appelle Hélène, sorti en 1993, est devenu un classique dans le pays, où plusieurs générations connaissent ses chansons.

Cette notoriété lui a permis de multiplier les concerts en Chine et de participer à des événements télévisés particulièrement suivis. En février 2026, Hélène Rollès a notamment chanté aux côtés de John Legend lors du gala du Nouvel An chinois diffusé par CCTV. Les deux artistes ont interprété Beauty and the Beast, devant une audience annoncée d’environ 800 millions de téléspectateurs.

La chanteuse avait également été invitée en 2019 à un dîner officiel à l’Élysée organisé en l’honneur du président chinois Xi Jinping. Depuis, elle continue de se produire régulièrement devant son public asiatique.

Hélène Rollès a d’ailleurs retrouvé ses admirateurs chinois cet automne à l’occasion d’une nouvelle tournée, avant un concert prévu le dimanche 15 novembre à 17 heures à la salle Pleyel, à Paris. Baptisé De Pékin à Paris, ce spectacle réunira ses plus grands succès ainsi que plusieurs chansons de son répertoire chinois.

Après « Les Mystères de l’amour », Jean-Luc Azoulay mise sur sa propre plateforme

La création d’Hélène in Shanghai accompagne le lancement de JLA Play, la plateforme de streaming créée par Jean-Luc Azoulay après la décision de TMC de mettre fin aux Mystères de l’amour, diffusés depuis février 2011.

Plutôt que de dépendre exclusivement des chaînes de télévision, le producteur a choisi de proposer directement ses programmes aux téléspectateurs. Le service, accessible par abonnement à 19,90 euros par mois ou par achat à l’unité, a démarré avec une cinquantaine de programmes, comprenant des séries historiques du catalogue AB, de nouveaux épisodes des Mystères de l’amour et des créations originales.

Le prix de l’abonnement a suscité des critiques de la part de certains fidèles de la série, habitués à suivre gratuitement les aventures de leurs personnages préférés. Jean-Luc Azoulay a reconnu comprendre ces réactions, tout en défendant la nécessité de trouver un nouveau modèle économique pour ses productions.

Le producteur développe également des formats courts adaptés à une consommation sur smartphone. Un accord avec DramaBox, spécialiste international des fictions verticales, permet d’enrichir le catalogue d’une trentaine de programmes supplémentaires.

Jean-Luc Azoulay veut développer ses séries à l’international

Avec JLA Play, Jean-Luc Azoulay ne vise pas seulement le public français. Il souhaite également diffuser ses programmes à l’étranger grâce au doublage de ses productions dans plusieurs langues, notamment l’anglais, l’espagnol et le chinois.

Le producteur, qui avait fondé AB Productions avec Claude Berda, disparu en décembre 2025, possède un catalogue de séries ayant marqué plusieurs générations, dont Hélène et les garçons, Premiers Baisers et Le Miel et les Abeilles.

La carrière internationale d’Hélène Rollès constitue désormais un nouvel atout pour ses projets. Plus de trois décennies après la diffusion d’Hélène et les garçons sur TF1, l’actrice reste étroitement associée à l’univers télévisuel créé par Jean-Luc Azoulay.

Pour les admirateurs de la comédienne, Hélène in Shanghai représente donc la promesse de retrouver leur héroïne dans une nouvelle fiction. Il reste toutefois à connaître l’intrigue, les autres membres de la distribution, le lieu de tournage et la date de lancement de cette future série.