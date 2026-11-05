Élise Lucet cambriolée: jusqu’à 100.000 euros de bijoux dérobés, les caméras et l’alarme de sa maison n’étaient pas activées

Élise Lucet a été cambriolée à son domicile des Hauts-de-Seine, avec un butin estimé entre 50 000 et 100 000 euros en bijoux. Les caméras de surveillance et l'alarme étaient désactivées, permettant aux malfaiteurs de fouiller la maison sans difficulté. Une enquête a été ouverte, mais aucune interpellation n'a été faite.

La journaliste et présentatrice de France 2 Élise Lucet a été victime d’un important cambriolage ce mercredi à son domicile situé dans les Hauts-de-Seine. Plusieurs individus se sont introduits dans sa propriété en pleine journée, alors qu’elle était absente. Les malfaiteurs ont dérobé de nombreux bijoux et objets de valeur, pour un préjudice provisoirement estimé entre 50 000 et 100 000 euros. Les caméras de surveillance et le système d’alarme de l’habitation n’étaient pas activés au moment des faits.

Une baie vitrée forcée et une maison entièrement fouillée

Les faits se sont produits ce mercredi. Plusieurs cambrioleurs ont pénétré dans le pavillon de quatre étages de la présentatrice de Cash Investigation et d’Envoyé spécial, après avoir forcé une baie vitrée. Profitant de l’absence de la journaliste, ils ont parcouru les différentes pièces de l’habitation à la recherche de bijoux et d’objets de valeur.

Les malfaiteurs sont repartis avec un important butin, composé notamment de nombreux bijoux. Sa valeur est actuellement estimée entre 50 000 et 100 000 euros. Ce montant reste provisoire et devra être précisé à partir de l’inventaire des biens dérobés.

Les caméras de surveillance et l’alarme n’étaient pas activées

L’un des éléments relevés par les policiers concerne le dispositif de sécurité du domicile. Malgré la présence de caméras de vidéosurveillance et d’un système d’alarme, aucun de ces équipements n’était activé au moment de l’intrusion. Les cambrioleurs ont ainsi pu pénétrer dans l’habitation et prendre la fuite avant l’arrivée des forces de l’ordre.

Une enquête a été ouverte pour identifier les auteurs du cambriolage et déterminer précisément le déroulement des faits. Les policiers doivent notamment établir le nombre de personnes impliquées, les circonstances de leur arrivée et les conditions dans lesquelles elles ont quitté les lieux. Ce jeudi, aucune interpellation n’a été annoncée.

Élise Lucet avait déjà été victime de cambriolages en 2004

Ce cambriolage n’est pas le premier dont Élise Lucet a été victime. En novembre 2004, alors qu’elle présentait les journaux télévisés de France 3, son domicile de Suresnes, dans les Hauts-de-Seine, avait déjà été visité par des malfaiteurs. Les cambrioleurs avaient brisé une vitre de la cuisine pour pénétrer dans la maison, un dimanche soir vers 20 heures, en l’absence des occupants.

À cette occasion, les voleurs avaient principalement emporté des bijoux et plusieurs montres. La journaliste avait également déposé plainte pour un autre cambriolage au cours des mois précédents. Elle avait donc déjà été victime d’au moins deux cambriolages en 2004.

Aujourd’hui à la tête de deux émissions d’investigation de France 2, Élise Lucet avait notamment fait parler d’elle en février dernier lors de son audition devant la commission d’enquête parlementaire sur l’audiovisuel public.

Ce nouveau cambriolage rappelle également celui dont avait été victime le chanteur Calogero à Boulogne-Billancourt, dans le même département, avec le vol de bijoux, de montres et de plusieurs dizaines de milliers d’euros en espèces.