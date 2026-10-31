«Je vends ma maison pour financer mon cabaret»: Patrick Sébastien quitte la région parisienne

À 72 ans, Patrick Sébastien quitte la région parisienne pour s'installer dans le Lot, où il ouvrira le 19 novembre son cabaret « Chez Patoche ». La vente de sa maison de Boulogne-Billancourt finance ce projet. L'ancien animateur de France 2 vise une formule intimiste, avec des spectacles et des dîners-spectacles.

Patrick Sébastien a décidé de quitter définitivement la région parisienne. À 72 ans, l’ancien animateur de France 2 a mis en vente sa propriété de Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine, afin de financer l’ouverture de son nouveau cabaret en Corrèze. Comme il l’a expliqué à Gala, il va désormais établir sa résidence principale dans le Lot, où il possède une maison depuis 50 ans. Un changement de vie qu’il a annoncé ce samedi, à moins de trois semaines de l’inauguration de son établissement.

Patrick Sébastien vend sa maison de Boulogne-Billancourt pour financer son projet

L’ancien présentateur du Plus Grand Cabaret du monde a confirmé son départ de la région parisienne, où il résidait encore officiellement. Il a choisi de vendre sa propriété de Boulogne-Billancourt, une demeure d’environ 450 m², pour investir dans son nouvel établissement.

« Pour l’instant, ma résidence principale est encore en région parisienne, mais je vends ma maison de Boulogne-Billancourt pour financer mon cabaret », a-t-il expliqué.

Patrick Sébastien compte désormais vivre à Martel, dans le Lot, où il possède une propriété depuis un demi-siècle. Il ne prévoit plus de conserver de pied-à-terre en région parisienne et entend limiter ses déplacements dans la capitale au strict nécessaire.

« Je suis remonté quatre jours pour la promotion, mais je ne reviendrai pratiquement plus. Quand ce sera le cas, j’irai à l’hôtel », a-t-il précisé.

L’animateur a également évoqué avec humour son installation définitive dans le Lot : « Le maire est d’ailleurs ravi que nous nous installions dans son village : il va être connu dans toute la France ! »

« Chez Patoche » ouvrira ses portes le 19 novembre en Corrèze

L’argent de la vente doit contribuer au financement de « Chez Patoche », le nouvel établissement de Patrick Sébastien, dont l’ouverture est programmée le 19 novembre à La Chapelle-aux-Brocs, en Corrèze.

Baptisé « Le Plus Petit Cabaret du Monde », en référence à son ancienne émission de France 2, l’établissement est situé au 11 route d’Argentat, à une dizaine de kilomètres de Brive-la-Gaillarde et à une trentaine de kilomètres de sa résidence de Martel.

Le bâtiment, qui abritait auparavant une discothèque, a été entièrement réaménagé pour accueillir entre 160 et 180 spectateurs. Le projet, initialement envisagé dans le Lot, avait connu plusieurs reports avant que son ouverture soit finalement fixée au 19 novembre.

Patrick Sébastien y proposera un dîner-spectacle accompagné d’une revue intitulée Transformia, qu’il a lui-même écrite et mise en scène. Le programme réunira notamment des artistes transformistes, quatre danseuses, un chanteur et une chanteuse. Des personnages inspirés de Michael Jackson, Mylène Farmer ou Céline Dion figureront parmi les numéros.

Patrick Sébastien sera personnellement sur scène plusieurs jours par semaine

Contrairement à son ancienne émission télévisée, le nouveau cabaret reposera sur une formule intimiste, avec un spectacle présenté devant un public limité.

Patrick Sébastien entend participer personnellement à chaque représentation. « Physiquement, ce sera costaud, avec les vendredis, les samedis, les dimanches après-midi et sans doute certains jeudis pour les groupes », a-t-il annoncé.

La revue sera jouée jusqu’au 31 mai, avant une interruption estivale. L’artiste prévoit ensuite de repartir en tournée pendant trois mois, tandis que son cabaret poursuivra ses activités avec d’autres soirées.

Les tarifs annoncés pour les dîners-spectacles se situent entre 115 et 145 euros, selon la formule choisie.

Une nouvelle vie après son départ de France Télévisions

Cette installation dans le Lot marque une nouvelle étape pour Patrick Sébastien, qui avait quitté France Télévisions en 2019 après 23 années de collaboration avec le groupe public.

L’animateur avait notamment présenté Le Plus Grand Cabaret du monde, devenu l’un des rendez-vous emblématiques de France 2, ainsi que Les Années bonheur. Son départ de la chaîne avait été suivi d’un conflit avec son ancien employeur, notamment sur le terrain financier.

Depuis, Patrick Sébastien a poursuivi ses activités de chanteur, d’humoriste et d’écrivain, tout en multipliant les spectacles. Il vient également de publier un nouveau roman, Vénéneuse, aux éditions XO.

Son actualité a aussi été marquée par plusieurs polémiques, notamment l’ouverture d’une enquête pour exhibition sexuelle après un spectacle dans un camping naturiste du Cap d’Agde, ainsi que ses attaques répétées contre Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions.

Le 19 novembre, Patrick Sébastien retrouvera le public dans son propre établissement, en Corrèze, cinq jours après son 73e anniversaire.