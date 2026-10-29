«Il imposait des trucs, il veut prendre la lumière»: Jeanfi Janssens révèle ses tensions avec Stéphane Plaza

Jeanfi Janssens évoque ses tensions professionnelles avec Stéphane Plaza lors de leur collaboration dans la pièce "Un couple magique". Il souligne les désaccords et le manque de compromis sur scène, estant que la notoriété de Plaza, bien qu'attractive, compliquait leur rapport. Malgré les difficultés, Janssens reconnaît l'impact commercial de son partenaire.

Jeanfi Janssens a raconté les difficultés rencontrées lorsqu’il partageait la scène avec Stéphane Plaza dans la pièce « Un couple magique ». L’humoriste a décrit des relations tendues avec l’ancien animateur de M6, auquel il reproche d’avoir voulu imposer ses décisions sans accepter suffisamment de compromis. Une collaboration qui lui a laissé des souvenirs mitigés.

« Les relations étaient un petit peu tendues » : Jeanfi Janssens se confie

Jeanfi Janssens a évoqué sans détour ses rapports professionnels avec Stéphane Plaza lors d’un entretien accordé au Figaro, dans le cadre de l’émission Buzz TV. L’ancien steward devenu humoriste est revenu sur leur collaboration théâtrale, qui n’a visiblement pas été aussi harmonieuse que le public aurait pu l’imaginer.

Les 2 hommes avaient partagé l’affiche de Un couple magique, une comédie écrite par Laurent Ruquier et mise en scène par Jean-Luc Moreau, dans laquelle jouait également Valérie Mairesse. Derrière les représentations et les applaudissements, les désaccords entre les 2 comédiens compliquaient leur travail.

Jeanfi Janssens a décrit une relation professionnelle dans laquelle Stéphane Plaza avait tendance, selon lui, à vouloir décider seul. « Les relations étaient un petit peu tendues et il imposait des trucs et ce n’était pas vraiment dans le compromis. Donc c’était un peu compliqué », a-t-il confié.

L’humoriste a ainsi reconnu que leurs différences de fonctionnement avaient provoqué des tensions. Il a particulièrement insisté sur la difficulté de trouver des compromis lorsque plusieurs personnalités doivent travailler ensemble sur une même production.

« Quelqu’un qui veut prendre la lumière » : la critique de Jeanfi Janssens

Au-delà des désaccords professionnels, Jeanfi Janssens a abordé la question de la place occupée par chacun sur scène. Pour l’humoriste, travailler avec une personnalité très connue peut devenir délicat lorsque les artistes ne partagent pas la même conception du travail collectif.

« Collaborer avec quelqu’un et travailler, surtout dans le domaine artistique, avec quelqu’un qui veut prendre la lumière », a-t-il expliqué en évoquant les difficultés rencontrées avec Stéphane Plaza.

Cette remarque souligne les divergences entre les 2 hommes concernant leur manière d’aborder la scène. Jeanfi Janssens a notamment regretté les décisions imposées par son partenaire, ainsi que les difficultés à parvenir à des accords satisfaisants pour tous.

Il a également reconnu que la popularité de Stéphane Plaza constituait un atout commercial pour le spectacle. « C’est pour lui, c’est sur son nom que les gens venaient aussi », a-t-il admis, reconnaissant ainsi le poids de la notoriété de l’animateur dans l’attractivité de la pièce.

Cette reconnaissance n’a cependant pas effacé les difficultés rencontrées pendant leur collaboration. L’humoriste a expliqué que le manque de compromis rendait leur travail commun parfois compliqué.

« Un couple magique », une comédie de Laurent Ruquier qui réunissait les 2 hommes

Créée en 2022, la pièce Un couple magique avait réuni Stéphane Plaza, Jeanfi Janssens et Valérie Mairesse autour d’une comédie de Laurent Ruquier. Mise en scène par Jean-Luc Moreau, elle racontait les mésaventures d’un magicien dont la carrière et la vie personnelle étaient perturbées par les ambitions de son entourage.

Stéphane Plaza y interprétait Pierre-François Kadabra, un magicien confronté aux manœuvres de son assistant et de sa compagne. Jeanfi Janssens incarnait son assistant, tandis que Valérie Mairesse jouait sa partenaire. Le spectacle reposait notamment sur les rivalités entre les personnages et leurs tentatives de prendre l’ascendant les uns sur les autres.

À cette époque, Stéphane Plaza bénéficiait encore d’une immense popularité grâce à ses émissions immobilières sur M6, notamment Recherche appartement ou maison et Maison à vendre. Sa présence sur scène attirait un public familier de ses programmes télévisés, comme l’a reconnu Jeanfi Janssens.

Le témoignage de ce dernier apporte aujourd’hui un éclairage sur les relations entre les comédiens pendant cette aventure théâtrale. Les tensions qu’il décrit concernaient notamment la répartition de la visibilité et les décisions prises au cours de leur collaboration.

Stéphane Plaza, une carrière profondément bouleversée

Ces confidences ont été rendues publiques alors que Stéphane Plaza a connu une période particulièrement difficile sur le plan professionnel et judiciaire. Longtemps considéré comme l’un des animateurs les plus populaires de M6, il a vu son image et sa carrière profondément affectées par les accusations de violences conjugales formulées à son encontre.

En février 2025, le tribunal correctionnel de Paris l’avait condamné à 12 mois de prison avec sursis pour violences habituelles sur une ancienne compagne. L’animateur avait contesté les faits et fait appel de cette décision.

Les émissions qui avaient fait son succès ont progressivement disparu de l’antenne de M6, mettant fin à une longue collaboration avec la chaîne. L’animateur avait également été confronté aux conséquences de cette affaire sur ses activités professionnelles.

Les propos de Jeanfi Janssens concernent toutefois leur collaboration théâtrale, antérieure à ces développements judiciaires. L’humoriste a choisi de raconter les désaccords professionnels qu’il avait personnellement rencontrés avec Stéphane Plaza, en insistant sur son comportement dans le travail et sur les difficultés à trouver des compromis.

Pour Jeanfi Janssens, le souvenir de Un couple magique reste ainsi celui d’une expérience artistique marquée par des tensions avec une personnalité dont il reconnaît pourtant le pouvoir d’attraction auprès du public.