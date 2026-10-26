«Les Feux de l’amour»: les fans lancent une pétition pour empêcher la disparition de la série après 37 ans sur TF1

Les fans des Feux de l'amour s'opposent à la décision de TF1 de supprimer la série en janvier 2027, après 37 ans de diffusion. Une pétition a été lancée pour demander à la chaîne de garantir la continuation du feuilleton, symbolisant un lien intergénérationnel et une part essentielle du quotidien des téléspectateurs français.

La décision de TF1 de supprimer Les Feux de l’amour de sa grille en janvier 2027 provoque une véritable mobilisation chez les téléspectateurs. Après 37 ans de diffusion sur la première chaîne, les aventures de Victor Newman et des habitants de Genoa City doivent céder leur place à une nouvelle version de Pyramide, animée par Arthur. Mais les fidèles du feuilleton américain refusent de voir disparaître leur rendez-vous quotidien. Une pétition vient d’être lancée pour demander au groupe TF1 de garantir la poursuite de la série au-delà de 2027.

Une pétition pour sauver «Les Feux de l’amour»

Quelques jours après l’annonce de la suppression des Feux de l’amour sur TF1 après 37 ans de diffusion, les fans du feuilleton ont décidé de réagir. Une pétition intitulée «Sauvegardons les Feux de l’Amour» a été mise en ligne pour demander à la chaîne de revenir sur sa décision ou, à défaut, de garantir une diffusion durable sur une autre antenne du groupe.

Les signataires réclament explicitement le maintien du programme «au-delà de 2027 sur une chaîne de votre groupe». Ils demandent également à TF1 de «reconsidérer sa décision», estimant que la disparition du feuilleton de la première chaîne constitue une rupture importante pour ses téléspectateurs.

Dans leur texte, les initiateurs de la mobilisation rappellent que la série représente un «lien entre les générations», réunissant notamment «grands-parents et petits-enfants» autour des mêmes personnages. Ils décrivent également le feuilleton comme faisant «partie intégrante de notre quotidien».

Cette mobilisation traduit l’attachement d’une partie du public à une fiction qui accompagne les téléspectateurs français depuis près de quatre décennies.

TF1 remplace la série par «Pyramide» avec Arthur

La colère des fans fait suite à la décision de TF1 de bouleverser sa programmation de fin de matinée. À partir du lundi 4 janvier 2027, Les Feux de l’amour doivent laisser leur place à une nouvelle version de Pyramide, l’ancien jeu de France 2, qui sera désormais produit et animé par Arthur.

Le programme sera diffusé quotidiennement autour de 11 heures, dans la case actuellement occupée par le feuilleton américain. TF1 espère ainsi renforcer ses audiences face à la concurrence de France 2, qui propose notamment Chacun son tour avec Bruno Guillon.

Le choix de la chaîne repose notamment sur l’érosion de l’audience des Feux de l’amour. Le vendredi 23 octobre, le feuilleton n’a réuni que 340 000 téléspectateurs, soit 9,3% de part d’audience. Des chiffres très éloignés des performances historiques du programme, qui avait autrefois rassemblé plusieurs millions de Français.

Pour les fans, le remplacement d’une série suivie depuis 1989 par un jeu télévisé représente néanmoins une décision difficile à accepter. Plusieurs téléspectateurs ont exprimé leur tristesse et leur colère, certains expliquant qu’ils regardent le feuilleton quotidiennement depuis plusieurs décennies.

Une diffusion sur TF1 Séries Films et TF1+ envisagée

La disparition des Feux de l’amour de la grille de TF1 ne signifie pas pour autant l’arrêt définitif du feuilleton en France. Le groupe envisage de poursuivre sa diffusion sur une autre chaîne, vraisemblablement TF1 Séries Films, tout en maintenant les épisodes sur sa plateforme TF1+.

Cette solution permettrait aux téléspectateurs de continuer à suivre les aventures de Victor Newman, Nikki Newman, Jack Abbott et Sharon Newman, mais elle imposerait un changement d’habitudes à ceux qui regardent la série chaque matin sur la première chaîne.

Le précédent d’Amour, gloire et beauté illustre cette stratégie. En août 2025, TF1 avait déjà transféré cet autre feuilleton américain vers TF1 Séries Films, après l’avoir longtemps proposé sur son antenne principale.

Pour les auteurs de la pétition, l’enjeu dépasse donc le seul maintien du programme à 11 heures. Ils veulent obtenir l’assurance que les épisodes continueront d’être proposés aux téléspectateurs français après 2027, sans interruption définitive de leur diffusion.

Une institution de la télévision française depuis 1989

Créés par William J. Bell et Lee Phillip Bell, Les Feux de l’amour, dont le titre original est The Young and the Restless, ont été lancés le 26 mars 1973 aux États-Unis sur CBS. La série continue d’y être produite et diffusée, plus de 53 ans après sa création.

En France, TF1 a commencé à diffuser le feuilleton le 16 août 1989. Les intrigues sentimentales, les rivalités familiales et les luttes de pouvoir entre les Newman, les Abbott et les autres grandes familles de Genoa City ont accompagné plusieurs générations de téléspectateurs.

Victor Newman, incarné par Eric Braeden depuis 1980, est devenu l’un des personnages les plus emblématiques du feuilleton. Melody Thomas Scott, qui interprète Nikki Newman depuis 1979, fait également partie des figures historiques de cette fiction.

En janvier 2017, TF1 avait déjà modifié les habitudes du public en déplaçant la série de l’après-midi vers la fin de matinée. Dix ans plus tard, le changement annoncé est beaucoup plus radical puisque le feuilleton doit quitter complètement l’antenne principale.

Les fans espèrent faire reculer TF1 avant janvier 2027

La pétition intervient alors qu’il reste un peu plus de deux mois avant le remplacement prévu des Feux de l’amour par Pyramide. Les téléspectateurs mobilisés disposent donc encore de plusieurs semaines pour tenter de convaincre le groupe de garantir l’avenir de leur série.

Pour le moment, aucun retour sur la décision de déprogrammer le feuilleton de TF1 n’a été annoncé. La diffusion sur une autre chaîne du groupe demeure la solution envisagée, sans que ses modalités définitives aient été précisées.

Après 37 années de présence quotidienne sur TF1, Les Feux de l’amour s’apprêtent donc à quitter la première chaîne française. Mais les fans n’ont manifestement pas l’intention de laisser partir Victor Newman et les habitants de Genoa City sans se battre pour leur avenir à la télévision.