Djibouti et la Chine mettent en garde contre l'escalade des tensions en mer Rouge, soulignant les risques pour le commerce mondial et la sécurité alimentaire. Ils appellent à des solutions diplomatiques concernant les conflits régionaux, notamment au Moyen-Orient et en Somalie, tout en insistant sur l'importance de garantir la liberté de navigation dans cette zone stratégique.

Djibouti et la Chine appellent à une désescalade urgente des tensions en mer Rouge et dans la Corne de l’Afrique. Dans un communiqué conjoint publié ce lundi 26 octobre 2026, les deux pays mettent en garde contre les conséquences d’une aggravation de l’instabilité régionale sur le commerce mondial, les approvisionnements énergétiques et la sécurité alimentaire. Cette déclaration fait suite à une rencontre organisée le 21 octobre à Pékin entre le ministre djiboutien des Affaires étrangères, Abdoulkader Houssein Omar, et son homologue chinois, Wang Yi. Les deux responsables plaident pour une réponse diplomatique aux crises régionales et insistent sur la nécessité de garantir la liberté de navigation dans l’un des passages maritimes les plus stratégiques de la planète.

La mer Rouge occupe une place centrale dans les échanges commerciaux internationaux. Reliant le canal de Suez au golfe d’Aden par le détroit de Bab el-Mandeb, elle constitue une voie de passage essentielle entre l’Europe, l’Asie et l’Afrique. Toute dégradation de la sécurité dans cette zone peut perturber le transport de marchandises, ralentir les livraisons et accroître les coûts logistiques. Djibouti et Pékin redoutent notamment qu’une nouvelle escalade militaire ne fragilise davantage les économies dépendantes des importations alimentaires et énergétiques. Les deux gouvernements soulignent également les risques liés à la piraterie et au terrorisme, qui pourraient profiter d’un environnement régional instable. Ils demandent aux acteurs concernés de privilégier le dialogue et de respecter les principes de la Charte des Nations unies ainsi que le droit international.

Pour la Chine, la stabilité de cette région représente un enjeu économique et stratégique considérable. Pékin entretient des relations commerciales importantes avec les pays africains et dépend de routes maritimes sûres pour assurer une partie de ses échanges internationaux. Djibouti constitue, de son côté, un partenaire particulièrement important en raison de sa position géographique à l’entrée méridionale de la mer Rouge. Le pays accueille des infrastructures portuaires majeures et occupe une place essentielle dans les circuits logistiques desservant notamment l’Éthiopie. Les deux ministres souhaitent renforcer la coopération entre les États riverains et leurs partenaires internationaux afin de protéger les navires commerciaux et de prévenir toute extension des conflits du Moyen-Orient vers la Corne de l’Afrique. Cette convergence diplomatique illustre l’importance accordée par les deux capitales à la continuité des échanges maritimes.

Gaza, Somalie et Somaliland au cœur des discussions diplomatiques

Les discussions entre Djibouti et la Chine ont également porté sur la situation au Moyen-Orient. Les deux pays considèrent que la sécurité en mer Rouge ne peut être dissociée des conflits qui affectent la région. Ils appellent notamment à l’application effective des accords de cessez-le-feu à Gaza et réaffirment leur soutien à une solution politique fondée sur la coexistence de deux États, conformément aux résolutions pertinentes des Nations unies. Pour Pékin et Djibouti, une stabilisation durable du Moyen-Orient contribuerait à réduire les risques de propagation des tensions vers les routes maritimes et les pays de la Corne de l’Afrique. Les deux gouvernements insistent ainsi sur la nécessité de rechercher des solutions diplomatiques plutôt que de laisser les affrontements s’étendre à de nouveaux territoires.

La question somalienne occupe également une place importante dans cette déclaration commune. Djibouti et la Chine réaffirment leur attachement à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la Somalie, tout en rejetant toute reconnaissance du Somaliland comme État indépendant. Cette position s’inscrit dans une approche diplomatique privilégiant le respect des frontières et la recherche de solutions négociées aux différends régionaux. Pékin se dit par ailleurs disposé à soutenir les efforts de médiation et les initiatives africaines en matière de sécurité, de gouvernance et de développement. Pour Djibouti, cette coopération permet de renforcer son rôle diplomatique dans une région traversée par des rivalités politiques et stratégiques. La déclaration commune traduit ainsi une volonté de préserver les équilibres régionaux tout en protégeant des intérêts économiques qui dépassent largement les frontières de la Corne de l’Afrique.

Au-delà des prises de position diplomatiques, l’enjeu demeure la sécurisation effective des voies maritimes. Les compagnies de transport et les entreprises internationales restent particulièrement sensibles aux risques d’attaques, aux hausses des primes d’assurance et aux éventuels détournements de routes commerciales. Une instabilité prolongée pourrait également peser sur les économies africaines en augmentant le coût des importations et en perturbant les chaînes d’approvisionnement. Pour Djibouti comme pour la Chine, la liberté de navigation constitue donc une priorité à la fois économique, sécuritaire et géopolitique. Reste à savoir si cet appel conjoint pourra contribuer à une mobilisation diplomatique plus large et favoriser une diminution des tensions dans une zone devenue l’un des principaux points de fragilité du commerce international.