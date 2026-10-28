Une commission indépendante de l'ONU qualifie les frappes russes sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes de crimes de guerre, utilisant le froid comme arme contre les civils. Le rapport met en lumière l'intensification des attaques depuis le début de l'invasion en 2022, soulignant les conditions de vie intolérables imposées aux Ukrainiens.

Une commission indépendante des Nations unies a conclu que les attaques répétées de la Russie contre les réseaux de chauffage, d’électricité et de gaz ukrainiens constituent des crimes de guerre, en ce qu’elles utilisent délibérément le froid hivernal comme arme contre les populations civiles.

La Commission internationale indépendante d’enquête sur l’Ukraine, mandatée par le Conseil des droits de l’homme des Nations unies, a remis lundi un rapport à l’Assemblée générale de l’ONU établissant que les bombardements russes ciblant les infrastructures énergétiques ukrainiennes relèvent du crime de guerre. Le document retrace plusieurs années d’attaques contre des centrales thermiques, des lignes électriques et des installations gazières, menées de façon systématique depuis l’automne 2022.

La commission souligne que la fréquence, l’intensité et l’étendue géographique de ces vagues d’attaques, mobilisant parfois des centaines de drones et de missiles simultanément, n’ont cessé de croître depuis le début de l’invasion à grande échelle en février 2022. L’hiver 2025-2026 a particulièrement retenu l’attention des enquêteurs : avec des températures descendant jusqu’à moins 21 degrés Celsius, des millions d’Ukrainiens ont subi de longues coupures de chauffage, d’eau et d’électricité, se retrouvant dans des conditions de vie qualifiées d’intolérables.

Les enquêteurs estiment que les commandants russes ayant ordonné ces frappes savaient pertinemment que les installations visées étaient indispensables à la survie des populations civiles. « Les autorités russes ont fait des déclarations officielles concernant de nouvelles attaques et ont évoqué un plan pour les mener à bien », relève le rapport, qui conclut à la commission de crimes de guerre consistant à diriger intentionnellement des attaques contre des biens civils.

Erik Mose, président de la commission, a averti que, à l’approche de la saison froide, « les attaques se sont de nouveau intensifiées, soulevant de graves préoccupations quant aux menaces pesant sur la vie et la santé des civils ». Cette mise en garde intervient alors que les combats se poursuivent quotidiennement sur le front, sans perspective de cessez-le-feu à court terme. Dans la nuit de dimanche à lundi, une frappe russe sur la ville de Zaporijjia, dans le sud-est du pays, a blessé quatre personnes, selon le gouverneur régional.

Le rapport aborde également la question du recrutement de combattants étrangers par la Russie, que la commission assimile à de la traite d’êtres humains, en violation du droit international. De nombreux ressortissants indiens auraient ainsi été trompés et envoyés combattre en première ligne. « La majorité de ceux qui ont été recrutés ont été tués ou portés disparus, d’autres ont été blessés ou capturés », précise le document.