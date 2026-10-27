Volodymyr Zelensky alerte sur l'épuisement des stocks de missiles Patriot en Ukraine, pointant la responsabilité de Pete Hegseth, secrétaire à la Défense américain, qui bloque leur livraison depuis près d'un mois. Face à la persistance des frappes russes, Zelensky intensifie ses demandes, tout en explorant des solutions avec d'autres pays partenaires.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a publiquement mis en cause le secrétaire à la Défense américain Pete Hegseth, qui n’aurait toujours pas autorisé la livraison de nouveaux intercepteurs pour les systèmes antiaériens Patriot et NASAMS, laissant l’Ukraine dans une situation critique.

Volodymyr Zelensky a tiré la sonnette d’alarme lundi sur les réseaux sociaux : l’Ukraine manque de missiles pour alimenter ses systèmes de défense antiaérienne Patriot et NASAMS, faute d’un feu vert américain qui se fait attendre depuis près d’un mois. Le président ukrainien pointe directement la responsabilité de Pete Hegseth, secrétaire à la Défense nommé par Donald Trump, dont la signature conditionne le déblocage de ces munitions.

« Nous attendons depuis près d’un mois que M. Hegseth autorise les missiles pour les Patriot et les NASAMS », a écrit Zelensky, précisant avoir « demandé à son équipe de soulever à nouveau la question auprès de la partie américaine ». Le chef de l’État ukrainien a également indiqué que des discussions étaient en cours avec d’autres pays partenaires pour pallier ce déficit.

Ce blocage administratif intervient dans un contexte où les frappes russes contre les infrastructures ukrainiennes se poursuivent, rendant la disponibilité des intercepteurs particulièrement critique. Les systèmes Patriot, fournis par plusieurs alliés occidentaux, constituent l’un des piliers de la défense du territoire ukrainien contre les missiles balistiques et les drones de longue portée.

La déclaration publique de Zelensky constitue une pression inhabituelle exercée directement sur l’administration Trump, signalant que les canaux diplomatiques habituels n’ont pas suffi à débloquer la situation.